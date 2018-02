Evin içinde ‘yerli’ problem

TÜRKİYE İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), yerli üretim yerine ithal ürünün kullanımına dikkat çeken bir rapor hazırladı. İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksleri gösteriyor ki ‘Made in Turkey’ (Türkiye’de üretildi) algısı henüz iç pazarda hak ettiği değeri bulamadı. Türkiye’de üretildiği halde kimi inşaat malzemelerinde ithal ürünlerin tercih edilmesini eleştiren Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan, “Birkaç ürün dışında hemen hemen ithal edilen ürünlerin hepsi ülkemizde var. Öyleyse neden ithal tercih ediliyor bu araştırılmalı. İç pazarda güven artmalı. Mesela muslukta kilosu 9 liraya ihracat yapıp, 19 liraya ithalat yapıyoruz. İş adamları çıkıp ihracat artsın diyor, müştemilatta yerli ürün kullanıp kendi evinde ithal ürün tercih ediyor. Ürün kalitesi anlamında hiçbir sorun yok, sorun algıda” dedi.

KIYMETİ BİLİNMELİ

Türkiye inşaat malzemesi sektörünün100 ülkeye ihracat yapar durumda olduğunu belirten Erdoğan, “ İhracat gelirimiz ise 2017’de 16 milyar doları aştı. Ancak ihracat birim fiyatının 4 katı kadar ithalatımız var. Yurtdışı kadar yurtiçinde de ‘Made in Turkey’in kıymetini bilmeliyiz. 2017 yılı inşaat malzemelerinin ortalama fiyatı 1 kilogramda 50 sent olarak gerçekleşti. Bu 50 senti, 1 kilogramda sadece 10 sent artırarak 60 sente çıkardığımızda, ihracat gelirimiz ortalama 3 milyar dolar artar” dedi. Erdoğan, yerli ürün kullanımın yaygınlaşması için bakanlıklarla görüş alışverişinde olduklarını da dile getirdi.

FİYATI 4 KAT FAZLA

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksleri’ne göre ihracat miktar endeksi yıl genelinde kademeli bir artış eğilimi içinde oldu. İhracat miktar olarak aylık ortalama 2.5 milyon tona yakın gerçekleşti. İhracat değer olarak ise aylık ortalama 1.38 milyar dolar seviyesine ulaştı ve kasım, aralık aylarında 1.5 milyar doları aştı. İhracat birim fiyatları yıla ocak ayında ortalama 0.48 dolar/kg ile başlamışken aralık ayında 0.61 dolar/kg ihraç fiyatına ulaştı. İthalat Değer ve Miktar Endeksleri ise yıl genelinde gerileme eğilimi içinde oldu ve geçen yılın altında kaldı. Ancak kasım ve aralık aylarında yeniden başlayan bir artış eğilimi dikkat çekti. İthalat yıl genelinde ortalama 350 bin tona yakın gerçekleşti. İthalat değer olarak ise aylık ortalama 745 milyon dolar olurken yılın ikinci yarısında 750-800 milyon dolar aralığına yerleşti. İthalat birim fiyatları ise ocak ayında kilogram başına 2.13 olduktan sonra, yılı aralık ayında 2.20 dolar seviyesinden kapattı. Birim fiyatta ithal ürünlerin 4 kat fazla olması da dikkat çekti.

TAHSİLAT SORUNU

FERDİ Erdoğan, inşaat malzemecilerinin tahsilat sorunu yaşadığını da söyledi. Erdoğan, “Tahsilat konusu sektörümüzün en önemli sıkıntısı. Konutlar satılamıyor, müteahhitler parasını alamıyor, bu da doğal olarak malzemecileri etkiliyor. Buna bağlı olarak Güven Endeksi de 100 üzerinden 60’lı rakamlarda seyrediyor. Dolayısıyla işlerimiz her ne kadar iyi olsa da ekonomik beklenti konusunda herkes kaygılı. Uzun vadeli bakışın ülke ekonomisinde tanımlanması, tahsilat tarafındaki sıkıntının da bir an önce çözülmesi gerekiyor” dedi.