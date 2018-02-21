Et fiyatları arttı balık tezgahları şenlendi

Son dönemde et fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle vatandaşların balığa daha fazla yönelmesine sebep olduğunu kaydeden balıkçılar, tezgahlarda balık çeşitlerinin çoğalması nedeniyle balığa rağbet artmasına karşın fiyatların uygun seviyede kaldığını belirttiler.

Kilogramı 10-12 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan hamsi ile 3 kişilik bir ailenin rahatlıkla karnını doyurabileceğini kaydeden balıkçı İsmail Çelik, “Et, tavuk ve balık fiyatları kıyaslandığında balık her zaman daha hesaplı olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle de vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor” dedi.

Çorlu’da kurulan semt pazarlarında Karadeniz hamsisi 10-12 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulurken, palamut tanesi 5 TL’den, mezgit 10 TL’den, istavrit 15 TL’den, deniz çipurası tanesi 12,5 TL’den deniz levreği tanesi 7,5 TL’den, uskumru kilogramı 20 TL’den zargana kilogramı 25 TL’den satışa sunuluyor.