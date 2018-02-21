Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Et fiyatları arttı balık tezgahları şenlendi

Et fiyatları arttı balık tezgahları şenlendi

İHA
21.02.2018 - 07:51 | Son Güncelleme:

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kurulan semt pazarlarında tezgah açan balıkçılar, son dönemde renklenen balık tezgahlarının pazar yerlerini şenlendirdiğini kaydetti.

Son dönemde et fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle vatandaşların balığa daha fazla yönelmesine sebep olduğunu kaydeden balıkçılar, tezgahlarda balık çeşitlerinin çoğalması nedeniyle balığa rağbet artmasına karşın fiyatların uygun seviyede kaldığını belirttiler.

Kilogramı 10-12 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan hamsi ile 3 kişilik bir ailenin rahatlıkla karnını doyurabileceğini kaydeden balıkçı İsmail Çelik, “Et, tavuk ve balık fiyatları kıyaslandığında balık her zaman daha hesaplı olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle de vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor” dedi.

Çorlu’da kurulan semt pazarlarında Karadeniz hamsisi 10-12 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulurken, palamut tanesi 5 TL’den, mezgit 10 TL’den, istavrit 15 TL’den, deniz çipurası tanesi 12,5 TL’den deniz levreği tanesi 7,5 TL’den, uskumru kilogramı 20 TL’den zargana kilogramı 25 TL’den satışa sunuluyor.

Etiketler: et fiyatları , balık fiyatları , balık tezgahları
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri