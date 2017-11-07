Esnaf sayısı 31 bin 442 arttı

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ekim ayı açılan ve kapanan iş yeri verilerini değerlendirdi.

Ekim sonu itibarıyla esnaf sayısının 1 milyon 699 bin 739'e yükseldiğinin altını çizen Palandöken, geçen yılın aynı dönemine göre esnaf

sayısının 31 bin 442 kişi arttığını bildirdi. Palandöken, kadın esnaf

sayısındaki artışa dikkati çekerek, "Kendi işinin patronu olan kadın esnaf sayısının daha da artacağına inanıyoruz. Bu sayıdaki en sevindirici artış kadın esnaf sayısının bir ayda bin 622, bir yılda 14 bin 471 artarak 264 bin 390'a çıkması.

Kendi işinin patronu olan kadın esnafımızın tüm esnaflar içindeki yüzde 15'lik oranının daha üst seviyelere gelmesini temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, on aylık dönemde açılan ve kapanan iş yerlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Ticaret Sicili Gazetesi verilerine göre geçen ay 19 bin 124 iş yeri açılıp 8 bin 112 iş yeri kapanırken, on ayda 192 bin 423 açılış ve 78 bin 520 kapanış kayda geçti.

Ekimde kapanan iş yeri sayısı geçen yılın aynı ayına göre bin 910 azaldı. Öte yandan on ayda en çok tescili yapılan ilk 5 meslek kolu; büfe ve bakkallarda yapılan ticaret, lokantacılık ve yiyecek içecek sunumu faaliyetleri, kahvehane kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği, servis aracı işletmeciliği ve tezgahlarla pazar yerleri vasıtasıyla yapılan ticaret oldu."