Eski SAT komandosu Namık Ekin'den yeni rekor

Emekli Komando Namık Ekin, rekorlarına devam ediyor. 76 yaşındaki emekli SAT komandosu rekortmen Namık Ekin, ağırlık kaldırmada rekor denemesi yaptı.

En son 120 kilogram ile rekor kıran Ekin, 165 kilogram kaldırarak, sahip olduğu rekorunu katladı. Ağırlık kaldırdıktan sonra İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Namık Ekin, Birleşik Amerikalı rakibi David’in rekorunu kırmak istediğini aktararak, “Aşağı yukarı 18. rekorum olacak. 190 falan yapabilirdim ancak ayağımın arkasındaki kas yırtıldı. Tabi bunun için de bir insan yüzme şampiyonuyken, halter şampiyonu oluyor. Ben gençken yüzme şampiyonuydum. Amerika’da sihirbaz olarak bilinen rakibim David’in rekorunu kırmak istiyorum. İnşallah o da olacak” şeklinde konuştu.

“Egzersizden daha iyi bir ilaç icat edilmedi”

Ekin, genç ve yaşlı olmak üzere herkesin spor yapması gerektiğine vurgu yaparak, “Bugün yaptığım benim yaş kategorimde bu kaldırışta en çok kaldırışı yapan olarak tescil ediliyor. Daha fazla kaldırabilirdim. 5 hafta önce haberim oldu. Rekorum 120 kilogramdı. 5 hafta çalışıp hazırlandım. Geçmişimde halterci olduğum için çabuk artan bir vücudum var. Ben herkese ağırlık çalışmasını tavsiye ediyorum. Çünkü yaş ilerledikçe kemik erimesi başlıyor, kaslar erimeye başlıyor, kollar kuvvetsizleşiyor. Yaşlanınca insan kendi kendine yetersiz oluyor. İleriki yaşlarda kimseye muhtaç olmamak için insanların ağırlık çalışması gerekiyor. Amerika’da bakım evlerinde yaşayan 82-83 yaşlarındaki yatalak insanlara ağırlık çalıştırıyorlar. Bu çalışan insanların çoğu bakım evlerinden ayrılarak evlerine gitmişler. Bütün ailelere herkese özellikle kemik erimesi, romatizma, tansiyon, ve diyabet hastalığı olanlara tavsiye ediyorum. Bugüne kadar egzersizden daha iyi bir ilaç icat edilmedi. Spor yapmak lazım. İyi sporcudan kötü insan çıkmaz. Tarifinde de dediğimiz gibi bedenen fikren ve ahlaken gelişmek için spor yapmak gerekiyor. Bütün Türk gençliğine ve yaşlılara spor tavsiye ediyorum” açıklamasını yaptı.