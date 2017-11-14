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Eruh'ta 43,5 graviteli petrol çıkarılıyor

AA
14.11.2017 - 13:13 | Son Güncelleme:

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Bayıryüzü köyündeki Doğu Sadak-1 petrol kuyusunda 43,5 graviteli petrol çıkarılıyor.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Eruh ilçesine bağlı Bayıryüzü köyündeki Doğu Sadak-1 petrol arama kuyularında incelemelerde bulundu.

Beraberinde Eruh Kaymakamı Murtaza Dayanç ve İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek ile petrol arama kuyularında incelemelerde bulunan Vali Atik, Aladdin Middle East Petrol Arama Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Sayer'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

 Atik, Eruh'un terörle değil, güzel hizmet ve yatırımlarla anılmasını istediklerini belirterek Türkiye'nin en kaliteli petrolünün ilçede üretilmesinin, bölgenin sosyo-ekonomik yapısını ve kaderini değiştireceğini söyledi.

 Doğu Sadak-1 petrol arama sahasındaki kuyu sayısının 6'ya yükseleceğini aktaran Atik, kuyulardan 2 bin 400 metre derinlikten günde yaklaşık bin varil ham petrolün çıkarıldığını, çıkarılan ham petrolün Batman TPAO'da işlendiğini anlattı. 

 "TÜRKİYE'NİN EN KALİTELİ PETROLÜ ERUH'TA ÇIKIYOR" 

Aladdin Middle East Petrol Arama Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Sayer de Türkiye'nin en kaliteli petrolünü Eruh'ta ürettiklerini ifade etti.

İlk kuyunun 2014'te bulunduğunu dile getiren Sayer, "Önümüzdeki günlerde altıncı kuyunun sondajına başlayacağız. Günlük üretimimiz, 4 üretim kuyusundan ortalama bin varil civarındadır. Net petrol olarak 43,5 gravite ile Türkiye'nin en kaliteli petrolü Eruh'ta çıkıyor." dedi. 

Etiketler: brent
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