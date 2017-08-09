Erdemir’den stratejik yatırım atağı

Türkiye sanayisinin uluslararası pazarlardaki gücünü artırma vizyonuyla hareket eden Erdemir, Türkiye’de üretilmeyen yüksek katma değerli çeliklerin üretimine yönelik ısıl işlem tesisini kurma çalışmalarına başladı. Türkiye çelik sanayi için bir ilk olan ve iki yıl içerisinde hayata geçmesi planlanan bu yatırımla Erdemir, yüksek mukavemetli ve aşınmaya karşı dirençli çelikleri ürün gamına dâhil edecek. Yapılacak tesis Erdemir’de bulunan, Türkiye’nin ilk ve tek levha haddehanesinin tamamlayıcısı konumunda olacak.

GALVANİZLİ GENİŞ MALZEMELER ARTIK TÜRKİYE’DE ÜRETİLECEK

Erdemir, bir diğer önemli yatırımı olan 2. Galvanizleme Hattı’nı da 2018 yılının ilk yarısında devreye alacak. 350 bin ton kapasiteli bu hattın işletmeye alınmasıyla birlikte, ülkemizin en önemli katma değerli çelik ithalat kalemlerinden olan galvanizli geniş malzemeler, Türkiye’de üretilir hale gelecek. Otomotiv, beyaz eşya ve yapı sektörü ağırlıklı olmak üzere Türk imalat sanayisi Erdemir kalitesiyle galvanizli geniş malzemelere yurt içinden ulaşabilecek.

TAŞ: “TÜRKİYE’NİN İHTİYACI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİYORUZ”

OYAK’ın grup şirketleriyle birlikte sağlam adımlarla büyüdüğünü söyleyen OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taş; Türkiye ekonomisinin cari açıkla mücadele, yatırım ve istihdam ihtiyacı doğrultusunda hareket ettiklerini, bu vizyoner yaklaşımın, gruba başarı getirirken ülke ekonomisinin geleceğine de katkı sağladığını belirtti.

ERDEM: “ÜLKEMİZİN KÜRESEL REKABETTE ÖNE ÇIKMASI İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ”

OYAK Grubu çatısı altındaki her şirketin, 2017 yılının ilk altı ayında önemli bir gelişim ivmesi yakaladığını ifade eden OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Erdemir’in yeni yatırımı ile ilgili olarak da şunları söyledi:

“Yüksek katma değerli ve Türkiye’de üretilmeyen ürünlere yönelik stratejik yatırımlarımızla, sanayimizin geleceğini destekliyor, güçlendiriyoruz. Çelik sektörünün lideri olarak, ülkemizin küresel rekabette öne çıkması için üzerimize düşeni yapacağız. Teknolojideki yenilikleri takip ederek, bilgi üreterek, yeni yatırımlarımızın ve Ar-Ge çalışmalarımızın da desteğiyle katma değerli ürünlerle ürün gamımızı genişleteceğiz ve kapasite kullanımımızı en üst düzeyde tutarak ilerleyeceğiz. Kaynaklarımızı en etkin şekilde yöneterek, Türk sanayisinin yanında olmaya devam edeceğiz.”

BAKTIR: “ERDEMİR’İN BU YATIRIMI TÜRKİYE’DE İLK VE TEK”

OYAK Maden ve Metalürji Grubu Başkanı Ömer M. Baktır, “Çelik sektörünün lider üreticisi olarak, sektörün ihtiyacı olan teknolojik dönüşümü teşvik edecek nitelikte bir yatırımın arifesindeyiz. Yüksek mukavemetli ve aşınmaya karşı dirençli çelikleri Erdemir’in ürün gamına dahil etmeye hazırlanıyoruz. Erdemir’de bulunan levha haddehanesinin tamamlayıcısı konumunda olacak bu tesis ve büyük yatırımın grubumuza finansal ve operasyonel başarı olarak yansıyacağına, aynı zamanda Türkiye çelik sanayisinin uluslararası pazarlardaki gücünü artıracağına inanıyorum. Grubumuza ve Türkiye çelik sektörüne hayırlı olmasını dilerken Erdemir’in stratejik yatırımlarının devam edeceğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum” dedi.

İHRACAT YÜZDE 57 ARTARAK 44 ÜLKEYE ULAŞTI

OYAK Maden ve Metalürji Grubu, yüksek katma değerli ürünlere yönelik yatırımlarıyla büyümeye odaklanırken, 2017 yılının ilk altı ayında, bağlı şirketleriyle birlikte yüksek bir performans sergiledi ve önemli finansal sonuçlar elde etti. Yılın ilk altı ayında 0,6 milyon ton uzun, 3,8 milyon ton yassı olmak üzere toplamda 4,4 milyon ton nihai ürün üreten Erdemir yılın aynı döneminde 0,6 milyon ton uzun ve 3,7 milyon ton yassı ürün satışı gerçekleştirdi. İhracatını da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artıran Erdemir, yılın ilk yarısında 44 ülkeye 0,8 milyon ton ihracat gerçekleştirdi. Erdemir bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 2,4 milyar ABD Doları satış geliri elde etti.

ERDEMİR KURUMSAL YÖNETİM NOTUNU DA YÜKSELTTİ

Erdemir, 2017 yılındaki başarılarına kurumsal yönetim alanında da bir yenisini ekledi. Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin derecelendirme raporuna göre şirket 2017 yılında kurumsal yönetim ilkelerine uyum notunu 2 puanlık artışla 9,22’ye yükseltti. Erdemir’in BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde bulunmayı üst düzeyde hak ettiğini belirten Kobirate, Erdemir’de kamuyu aydınlatma ve şeffaflığın üst düzeyde olduğunu vurguladı. Raporda pay ve menfaat sahiplerinin haklarının adil bir şekilde gözetildiği belirtilirken, Erdemir’in Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne büyük ölçüde uyum sağladığı belirtildi.