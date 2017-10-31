Enerji ithalatı eylülde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu yıl eylül ayında Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,6 artarak 19 milyar 982 milyon dolar oldu.

Bu rakamın, 3 milyar 202 milyon 146 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. Geçen yılın eylül ayında bu rakam 2 milyar 116 milyon 271 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Eylülde 2 milyon 358 bin 11 ton ham petrol ithal edildi. Böylece ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,26 arttı. Geçen yıl eylül ayında toplam 1 milyon 912 bin 935 ton ham petrol ithal edilmişti.