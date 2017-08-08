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Endonezya kahve karşılığında savaş uçağı alacak

Hürriyet Haber
08 Ağustos 2017 - 16:04Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 16:04

ABD ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını fırsat olarak gören Endonezya, kahve, palmiye yağı gibi çeşitli gıdalar ve savunma ürünleri karşılığında, Rus savaş jetleri satın alacak.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Endonezya Ticaret Bakanı Enggartiasto Lukita, "Her iki ülke hükümetlerinin denetimi altındaki bu takas, 11 Su-35 savaş jetine karşılık kahve ve çaydan palmiye yağına ve stratejik savunma ürünlerine kadar bir dizi ihraç mallarının verilmesiyle gerçekleştirilecek" dedi.

'YAPTIRIM FIRSATINI KAÇIRMAYIZ'

Rusya ve Endonezya arasındaki ticaret hacminin son yıllarda düşüşte olmasına rağmen ABD ve AB'nin Rusya'ya yaptırımların ikili ticareti yeniden canlandırma açısından bir fırsat olarak gören Lukita, bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğinin altını çizdi.

 

Etiketler: Endonezya , savaş uçağı , RUSYA
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