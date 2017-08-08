Endonezya kahve karşılığında savaş uçağı alacak

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Endonezya Ticaret Bakanı Enggartiasto Lukita, "Her iki ülke hükümetlerinin denetimi altındaki bu takas, 11 Su-35 savaş jetine karşılık kahve ve çaydan palmiye yağına ve stratejik savunma ürünlerine kadar bir dizi ihraç mallarının verilmesiyle gerçekleştirilecek" dedi.

'YAPTIRIM FIRSATINI KAÇIRMAYIZ'

Rusya ve Endonezya arasındaki ticaret hacminin son yıllarda düşüşte olmasına rağmen ABD ve AB'nin Rusya'ya yaptırımların ikili ticareti yeniden canlandırma açısından bir fırsat olarak gören Lukita, bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğinin altını çizdi.