En mutsuz illerin başında orası var

TÜİK ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’ 2016 yılı verilerine göre, Diyarbakır en mutsuz illerin başında geliyor. ‘Mutsuzların il nüfusuna oranı’ kriterine göre yapılan araştırmada, yüzde 24,75 ile Diyarbakır en mutsuz il olarak açıklandı. İHA’ya konuşan Diyarbakırlılar, gerçekten mutsuz olduklarını, iş, aş ve huzur istediklerini belirtti.

“OKUYAN DA İŞSİZ, OKUMAYAN DA”

Sorunun ekonomik olduğunu belirten üç çocuk babası Hüseyin Özkaya, araştırma verilerinin doğru olduğunu ifade etti. Özkaya, “Bence doğru bir araştırma. Çünkü genç nüfus çok, işsizlik bayağı başını almış gidiyor. Okuyan da artık işsiz, okumayan da işsiz. Eskiye oranla Diyarbakır halkı özellikle gençler hep okuyor. Aile de o yönde hep destek veriyor, okutuyor ama okumanın da bir anlamı kalmamış gibi. Üç çocuk okuttum, üniversite bitirmişler üçü de şu anda işsiz. Nasıl mutlu olabilirsin ki, akşam eve gidince çocuğun ayakkabısı yok, evinde ekmeği yok. Yarın nasıl çıkacağım diye düşünüyor insanlar. Mutsuz olmaları normal bir şey” dedi.

Cihan Ekmen ise insanların hep tedirgin olduğuna dikkat çekti. Ekmen, “Hep mutlu olabilir mi bu halk sizce? O kadar ülke gezdim. Diyarbakır’da gördüğümü hiçbir ülkede görmedim. Batı’daki bir insanın gelip Diyarbakır’ın halini gördüğü zaman kendi hallerine nasıl şükretmesini bilmesi gerekir. Diyarbakır sanki üçüncü bir devlet ülkesi gibi görünüyor” diye konuştu.

“HERKES ENDİŞELİ”

İnsanların mutluluğu için iş, aş ve özgürlük gerektiğini belirten Mehmet Salih Açıkgöz, “Aldığımız asgari ücretle 5 nüfusa çeyrek ekmek yetmiyor. Yetseydi keşke olaydı hepimiz mutlu olurduk. Gerçekten de işin, aşın olduğu yerde ben mutluluğu ararım. Bunu Diyarbakır’da hiç aramıyorum. Mutluluk yok, her gün ne olacak diye bakıyorum. İnsanlar mutlu olacak mı? Herkes endişeli. Çok mutsuzum” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır halkının durumuna dikkat çeken Fikriye Ünal da, parasızlıktan ne yapacaklarını bilemediklerini kaydetti. Ünal, “Diyarbakır halkı özellikle perişandır. Parasızlıktan artık biz kırılıyoruz" ifadelerini kullandı.