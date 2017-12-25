En hızlı Ankaralı

YAKLAŞIK 30 yıl önce Almanya’da Ar-Ge şirketi olarak kurulan, Bozankaya 2003 yılında Ankara’da ilk üretim tesisini açtı. Bugün raylı sistemler ve elektrikli toplu taşıma araçları üretiminde Türkiye’nin en önemli şirketleri arasına giren Bozankaya şimdi Tayland’a Ankara’da üretilen metro vagonlarını ihraç etmeye hazırlanıyor. Türkiye’de faaliyetlerine 20 çalışanla başladıklarını anlatan Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, bugün 1000 kişinin çalıştığı şirketin öyküsünü şöyle anlattı:

“Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde 110 bin metrekare alana kurulu yeni üretim merkezimiz; metro ve tramvay gibi raylı sistem araçları ile trambus ve Sileo gibi elektrikli ticari araçlar üretimi için tasarlandı ve faaliyete geçti. Bu tesislerde üretilen yerli tasarım araçlar halen ülkemizde ve Avrupa’da hizmet veriyor. 2012-2017 yılları arasında toplamda 22 Ar-Ge projesi için 80 milyon TL bütçe ayırdık. Projeler, Türkiye’nin toplu ulaşım ihtiyaçlarına yerli çözümler sunmakta. Ayrıca, dünyanın dört bir yanına ulaştırılan yüksek katma değerli bir ihracat kalemi de yaratmakta. Uzun süredir istediğimiz metro aracı üretimini yakın zaman önce hayata geçirdik. Metro araçlarının Ar-Ge ve prototip çalışmalarını yürütüyoruz. 2018 yılı itibariyle de metro aracı ihracatını gerçekleştireceğiz. Siemens Mobility ile kurulan yüzde 50-50 konsorsiyumla kazanılan ‘Bangkok Green Line Metro İhalesi’ kapsamında, tamamen Bozankaya’nın Ankara’daki üretim merkezinde üretilecek olan metro araçları Tayland’a ihraç edilecek.

SIRADA HIZLI TREN VAR

Bugün toplamda yaklaşık 1200 araç/yıl üretim kapasitesine ulaştık. Yüksek üretim kapasitemiz, farklı konularda Türkiye ve dünya devleriyle yaptığımız işbirlikleri sayesinde 2018 yılında daha birçok projede yer alacağız. Bozankaya ürün gamındaki tüm ürünler çevre dostu, sessiz, kullanıldığı bölgelerde yaşam kalitesine olumlu yönde katkıda bulunan ürünler. Bizim için önemli olan bir diğer konu ise hızlı tren üretimidir. Üretim merkezimi hızlı tren üretimine de hazır hale getirdik. Bu yöndeki çabamız ve yatırımlarımız, Türkiye’nin yerli hızlı trenlerini üretmek niyetiyle, daha önce hızlı tren üretimi konusunda dünyanın en önemli iki firmasından biri konumunda olan bir uluslararası ortakla yaptığımız stratejik işbirliği anlaşması doğrultusunda gerçekleşti.”

BOYAHANE TESİSİNİ DEVREYE ALIYOR

TOPLU taşıma sektörünün her geçen yıl öne çıktığını anlatan Aytunç Günay, dünyada ve Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmaları şöyle anlattı: “2023 vizyonu kapsamında Türkiye’ye önemli raylı sistem yatırımı planlanıyor. Bu kapsamda 90 adet yüksek hızlı tren araç alımı gerçekleşecek. Sadece bu projenin mali değeri 2.5 milyar Euro. Türkiye’nin petrol üretimi az olduğundan raylı sistem gibi elektrikli ticari toplu ulaşım araçlarının kullanımı büyük önem kazanıyor. Şimdi boyahane tesisini de devreye alıyoruz. Projesi ve imalatı yerli olan tesisimiz 31 metrelik 11 istasyondan oluşacak. Boyahanemizde bir vardiyada uluslararası yer altı metro araçları standartlarına göre bir vagon boyanabilecek. Ayrıca, bir vardiyada bir tramvay aracı, bir trambus veya 10 tane 12 metrelik elektrikli otobüs yine kendi uluslararası standartlarına uygun olarak boyanabilecek.”