En ‘havalı’ AVM

İSTANBUL Ayazağa’da hayata geçen 2.5 milyar dolarlık Vadistanbul projesindeki alışveriş merkezi (AVM) kapılarını açtı. Sabun ve kişisel bakım ürünleri üreten Evyap Holding’e ait arsada hayata geçen proje Artaş İnşaat ve Invest İnşaat imzası taşıyor. 30 bin kişinin yaşayacağı, 42 bin kişilik gündüz nüfusuna sahip olacak projede bin 111 konutun yer aldığı ilk etap 2 yıl önce tamamladı. Ofis, otel ve alışveriş merkezinin yer aldığı ikinci etap da tamamlanırken, 804 konut, ofis ve ticari birimlerin yer aldığı son etapta çalışmalar sürüyor.

103 bin metrekare alan üzerinde hayata geçen alışveriş merkezinde 270 mağaza yer alıyor. Kapalı alanın yanı sıra projede 760 metre uzunluğunda alışveriş caddesi de bulunuyor. Projenin dikkat çeken özelliklerinden biri de havaray bağlantısı. Alışveriş merkezi ile Seyrantepe metrosu arasında havaray hizmeti sunulacağını belirten Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, “Türkiye’nin ilk özel havarayı Artaş İnşaat ve Invest İnşaat’ın 15 milyon Euro’luk yatırımıyla hayat buldu. 2 dakikada Seyrantepe metrosundan AVM’nin yemek katına doğrudan erişim sağlayan havaray tüm bölge için de büyük öneme sahip. 2 ay biz işlettikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devredeceğiz. Açılışı 29 Ekim’de yapılacak. Ayrıca havaray dışında altyapı için 130 milyon lira yatırım yaptık” dedi. Havarayın 2 ay ücretsiz çalışması, Büyükşehir’e devredildikten sonra da İstanbul Kart ile çalışmaya devam etmesi planlanıyor.

1.5 MİLYON ZİYARETÇİ

14 Eylül’de açılan alışveriş merkezinin yüzde 75 doluluk oranına ulaştığını belirten Çetinsaya, “Çevredeki yeni konut projeleri de düşünüldüğünde ayda 1.5 milyon ziyaretçi hedefliyoruz” dedi. İnvest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar ise “AVM 20 bin metrekare peyzaj alanı, görsel ve işitsel şovlara sahne olan 2 bin metrekare büyüklüğündeki gösteri havuzu ve açık hava alışveriş caddesiyle İstanbullulara keyifli bir alışveriş ve yaşam alanı sunuyor” diye konuştu.

TARKAN’IN DA OFİSİ VAR





Vadistanbul projesinde konutların fiyatları hakkında bilgi veren Çetinsaya, “Biz ilk etapta evlerin metrekaresini 5 bin 500- 6 bin liradan satışa sunduk. Bugün 12-13 bin liraya geldi. Üçüncü etapta ise metrekare fiyatları 10-11 bin lira” dedi. Öte yandan projedeki ofis bölümünde dünyanın önde gelen enerji kuruluşlarından Socar, yine dünyanın en büyük inşaat firmalarından Polimeks ve Kale gibi kuruluşlar yerlerini aldı. Megastar Tarkan da bir ofis katı satın almıştı. Tarkan’ın ofisi kendi ekibi için kullandığı belirtildi.