En fazla üretim ve teslimat linyitte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı. Buna göre, katı yakıtların temmuzda toplam satılabilir üretim miktarları, taş kömüründe 120 bin 457 ton, linyitte 4 milyon 880 bin 347 ton ve taş kömürü kokunda 382 bin 784 ton oldu.

Teslimat miktarları ise taş kömüründe 3 milyon 347 bin 383 ton, linyitte 4 milyon 900 bin 204 ton ve taş kömürü kokunda 432 bin 303 ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,6 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 88,5 ve linyitte yüzde 99,6 olarak gerçekleşti.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürünün yüzde 56,4'ü termik santrallere, yüzde 14,8'i kok tesislerine, yüzde 5,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye gönderildi. Linyit teslimatının yüzde 87,1'i termik santrallere, taş kömürü koku teslimatının yüzde 97,6'sı demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi.



