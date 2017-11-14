Elon Musk, Twitter’da duyurdu!

Geçen hafta Türkiye’ye gelen bugün de ırkçılık davasıyla gündemde yer alan ‘Çılgın Mucit’ lakaplı iş adamı Elon Musk, dün elektrikli kamyon projesi ‘Tesla Semi’ hakkında Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Must attığı tweet’te; “Tesla Semi, Perşembe günü pasifik saati ile akşam 8:00’da tanıtılacak ve tanıtım web’den canlı olarak yayınlanacak. Bu araç aklınızı başınızdan alacak ve alternatif bir boyuta ulaştıracak” açıklamasını yaptı. Tanıtılacak araç hakkında pek çok şey bilinmiyor. Sadece elektrikli kamyonun 300 ila 400 kilometre arasında menzile sahip olacağı söylenmiş ancak Musk bu konuda resmi bir açıklama yapmamıştı.

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