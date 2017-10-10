Elma üreticisinin yüzü bu haberle güldü

Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilin 11 milyon 500 bin elma ağacı ve yıllık 350-400 bin ton üretimle dikkati çektiğini söyledi.

Bu yıl bahar aylarında yaşanan donun rekolteyi düşürdüğünü, buna rağmen 350 bin ton civarında ürün beklediklerini ifade eden Muğlu, "Modern elma bahçelerimiz var. Üreticiler en yeni teknolojileri kullanıyor.

Bu yıl geçen yıl olduğu gibi belli bölgelerde don, üretimi etkiledi. Fakat ürün kalitesi çok iyi. Şu anda fiyat 1 lira ila 1 lira 20 kuruş arasında değişiyor. En iyi tarafı da geçen yıl 10 kuruşa satamadığımız ıskarta elma 45 kuruş civarında." diye konuştu.

Bu fiyatların elma üreticisinin gelecek yıllara umutla bakmasını sağladığını anlatan Muğlu, şöyle devam etti:

"Biz bu fiyatları Rusya ile yapılan yaş meyve, sebze anlaşmalarına bağlıyoruz. Yapılan anlaşmalar direkt fiyatlara yansıdı.

Ortadoğu ülkeleri ile olan sorunlar giderilebilse bu fiyatlar daha iyi olabilirdi. Elmanın soğuk hava deposuna girmeden, dalından koparıldıktan sonra da ihraç edilebilmesi lazım. Ürün depoya girdikten sonra aracılar fiyatlarla oynuyorlar. Bunun da sıkıntısını üretici çekiyor. Daha çok ülke ile ihracat anlaşmaları yapılması gerekir.

İnşallah daha çok anlaşma yapılır, üreticinin yüzü güler. Bunun bir tek bu

seneye mahsus olmaması lazım. Gelecek senelerde de böyle devam etmesi gerekir. Bu da istikrarlı ihracatla olur. Daha modern ve büyük soğuk hava depoları, kaliteli ürün lazım. Bunlar olursa fiyat istikrarı da olur."

Muğlu, üreticiden alınan fiyatla marketteki fiyatların çok farklı olduğuna işaret ederek, "Elma üreticide 1 lira, markette en az 4 lira. Bunu defalarca dile getirdik. Tüketici, elma üreticisi çok kazanıyor sanıyor. Tüketici de haklı. Onlar marketteki fiyatı biliyor. Bu aradaki farkı kim kazanıyor? Bunun iyi araştırılması lazım." ifadelerini kullandı.

- "Devlet okullarda öğrencilere elma dağıtsın"

Türkiye'nin elma üretiminde dünya üçüncüsü olduğunu vurgulayan Muğla, şunları kaydetti:

"Tüketicinin en kolay ulaşabildiği meyve elma. Faydalarını herkes

biliyor.

Ülkemizin her yerinde yetişebilen bir meyve. Fakat başka ürünlere

bakılınca devlet tarafından yeterince sahiplenilen bir ürün değil. Elmanın ciddi şekilde sahiplenilmesi lazım.

Üretici kendi başına bırakılmış vaziyette. Fındıkta, narenciyede, üzümde olduğu gibi elma da sahiplenilirse üretici daha çok elma üretecektir. Yeni bahçeler kurulacaktır.

Mesela sütte olduğu gibi sezonda haftada bir gün, iki gün öğrenci başına bir elma dağıtılsa, zaten iç piyasadaki elma tükenir. Devlet okullarda öğrencilere elma dağıtsın, hiçbir sorun kalmaz. İnşallah bunun alt yapısı oluşturulur."