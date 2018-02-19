Elektrikli otoya fahiş ÖTV zammı

SIFIR emisyonlu olmaları ve petrole bağımlılığı ortadan kaldırmalarıyla otomotiv sektörünün geleceği olarak görülen elektrikli otomobiller tüm dünyada teşvik

edilirken, Türkiye’de art arda vergi darbesi yiyor. Meclis’e sevk edilen torba tasarıya kadar elektrikli otomobillerden sadece yüzde 3 ila 15 arasında ÖTV alınırken, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ise alınmıyordu. Bu da bu araçlara yönelik bir teşvik olarak algılanıyordu. Ancak torba tasarıyla birlikte ilk önce elektrikli otomobillerden de artık MTV alınacağı ortaya çıktı.

Bu düzenlemede benzinli ve dizel otomobiller için ödenen MTV’nin yüzde 25’i kadar bir miktar belirlendi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugüne kadar kanuni boşluk olduğu için elektrikli otomobillerden MTV almadıklarını belirterek, “Yaptığımız düzenlemeyle elektrikli otomobiller için MTV Kanunu’na motor gücünü de ekliyoruz. Ama daha düşük MTV alacağız. Aynı nitelikteki benzinli veya dizel bir otomobil 2 bin TL MTV öderken, burada söz konusu rakam 500 TL olacak” açıklamasını yapmıştı.

MUHALEFET FARK ETMEDİ

İşte Naci Ağbal’ın bu konuşmasının ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda torba tasarının görüşmelerinde, elektrikli otomobillerle ilgili vergi düzenlemesi kabul edildi. Herkes elektrikli otomobillere yönelik tek vergi düzenlemesinin MTV olduğunu zannederken aslında kimsenin, hatta muhalefet partilerinin bile fark etmediği fahiş bir zam yapılmıştı. Tasarının içerisinde herhangi bir gerekçe ve açıklama belirtilmeden sadece ‘ÖTV Kanununun II sayılı listesi güncellenmiştir’ ifadesi yer aldı. Bu fark edilmeyen zamma göre elektrikli otomobillerin ÖTV oranları 10 katın üzerinde artarken, Meclis’ten geçmesi halinde mevcut elektrikli otomobillerin fiyatları yüzde 33 ile yüzde 60 arasında zamlanacak.





Tüm gözler Meclis’e çevrildi

BU fahiş zammı Maliye Bakanı Naci Ağbal ve kurmaylarının neden gizlediği, kimsenin hatta muhalefet partilerinin bile fark edememesi düşündürücü. Tüm dünya elektrikli otomobillerden bırakın vergi almayı teşvik etmek için 10 bin Euro’ları bulan destekler verirken, kuşkusuz böyle bir dönemde elektrikli araç vergisini fahiş derece arttıran ülke olmayı herhalde hükümet de pek duyurmak istemedi. Sonuçta 15 Şubat tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bu madde (madde 51) kabul edildi. Şimdi gözler komisyonda fark ettirilmeden kabul edilen bu maddedin Meclis’teki görüşmelerine çevrildi. Eğer Meclis’ten de geçerse o zaman zaten Türkiye’de düşük ÖTV’ye rağmen bile 5 yılda 400 adetleri geçmeyen satış rakamlarına sahip elektrikli otomobillerin satışları tamamen duracaktır.

3 yerli otomobil için büyük darbe

GEÇTİĞİMİZ hafta ‘yerli otomobil’ için çalışmalara başlayan 5 babayiğit ilk resmi açıklamasını yaparak üretilecek otomobillerin tek platformda geliştirilecek 3 elektrikli modelden oluşacağı bilgisini verdi. Yani Türkiye’nin otomobili için elektrikli motorda karar kılındığı resmi olarak ilk kez duyuruldu. 5 babayiğit ilk prototipleri 2019’da ortaya çıkaracağını, ilk yerli elektrikli otomobili ise 2020 yılında satışa sunacağını açıkladı. Ama tam bu noktada elektrikli otomobillere yönelik hem fahiş ÖTV zammı hem de sıfır olan MTV oranlarının en az 500 TL olarak belirlenmesi, yerli otomobile de büyük darbe vuracak.