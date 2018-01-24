Ekonomik tatil

20 Kasım 2017’de yüzde 50 indirimle başladıkları erken rezervasyon kampanyalarında şu andaki indirim oranlarının yüzde 45 seviyelerinde olduğunu ifade eden Jolly Tur Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu, bu indirimlerin 29 Ocak’a kadar süreceği bilgisini verdi. Erken rezervasyon kampanyalarının süreceğini ancak gelecek günlerde indirim oranlarının düşeceğini dile getiren Develioğlu, “Şu anda ikinci bir tatil planını gündeme aldıracak kadar yüksek indirim oranlarından yararlanmanın tam vakti. Ancak Jolly Tur, geçmiş yıllarda da olduğu gibi tek başına büyük bir avantaj sağlıyor olsa da kendini, sadece erken rezervasyon kampanyasıyla sınırlı tutmayan bir şirket. Yerli turist için tatil paketlerinin niteliklerini daha da yükseltirken ekonomik bir yapı sergilemeye özen gösteriyoruz. Bu yöndeki kampanyalarımızdan biri de Bonus’a özel yüzde 5 indirim ve artı 6 taksit kampanyası, ocak ayının sonuna kadar devam edecek Türk Telekom müşterilerine seçili otel ve turlarda ekstra indirim kampanyamızın yanı sıra Onur Air ile birlikte başlattığımız bir kampanya da var. Bu kampanyayla da seçili otellerde avantajlı uçak biletlerini misafirlerimize sunuyoruz” diye konuştu.

150 EURO İNDİRİM

Kış dönemine özel kampanyaların da sürdüğüne dikkat çeken Develioğlu, “Termal ve spa otellerinde yüzde 50’ye varan, kayak tatili için de yüzde 30’a varan indirimler söz konusu. Üstelik, her iki kampanyamız için ayrıca Bonus Card’lılara özel yüzde 5 indirim ve artı 6 taksit avantajımız da var. Yurtdışında kayak tatili planlayanlara özel oda başı 150 Euro’ya varan indirimler de var. Ayrıca cruise turlarında ise dünyayı deniz yoluyla keşfettirmeye cezbettirecek kadar özel promosyonlar sunuyoruz. Vergiler dahil 799 Euro’dan başlayan tatil paketleri sunuyoruz. Yurtdışı yaz dönemi turlarında 100 Euro’ya varan, kültür turlarında ise yüzde 45’e varan erken rezervasyon indirimleri sürüyor” dedi..

Tüketicilerin erken rezervasyon fırsatlarından daha rahat bir şekilde yararlanabilmeleri için yarattıkları fırsatlara da değinen Develioğlu, “Erken rezervasyon ile yurtiçi otellerine yapılacak rezervasyon sonrasında konaklama yapılacak tarihten önce bir fiyat farkı oluşması ya da otelin fiyatı düşürmesi durumunda aradaki fark, koşulsuz olarak iade ediliyor. Tüm bu fırsatların yanı sıra Seyahat Güvence Paketi alınması durumunda 72 saat kala rezervasyon değiştirme veya iptal hakkı tanınması da en önemli avantajlardan. Yurtdışı ve gemi turlarında ise Seyahat Güvence Paketi ile seyahat anındaki beklenmedik sağlık sorunlarında, tıbbi ve tıbbi olmayan yardım hizmetlerinde, bagaj kayıp, hasar ve gecikmelerinde, vize başvurusunun reddi ve sağlık nedeni ile tur iptaline kadar pek çok konuda misafirlerimize güvence sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

YER BULMAK İÇİN ERKEN REZERVASYON ŞART

JOLLY Tur’un, 2017’yi, yüzde 45’lik büyüme oranıyla hem hedeflerinin hem de sektör ortalamasının üzerinde bir performansla ile kapattığını dile getiren Yasemin Develioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “2018 büyüme hedefimizi ise yüzde 50. Tüm göstergeler yabancı turist sayısının 2018’de artacağını gösteriyor. Tatilcilerin iyi fiyat ile yer bulmaları için erken rezervasyon fırsatlarını mutlaka değerlendir-melerini öneriyoruz.”