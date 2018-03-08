Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi >Zorlu Holding çalışanlarından UNICEF Kampanyasına destek

Zorlu Holding çalışanlarından UNICEF Kampanyasına destek

Hürriyet Haber
08.03.2018 - 18:27 | Son Güncelleme:

Zorlu Holding 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, tüm çalışanlarına yönelik bir etkinlik düzenledi. Zorlu PSM’de gerçekleşen etkinlikte; Türkiye’nin başarılı üç kadın girişimcisi ile bir araya gelen grup çalışanları, UNICEF’in “Kızlara Söz Ver” kampanyası için tasarlanan tişörtlerden satın alarak destek oldu.

Zorlu Holding’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlediği, Türkiye’nin başarılı üç kadın girişimcisi Sevginar Baştekin, Duygu Yılmaz ve Pınar Akalın ile sohbet toplantısında; UNICEF’in Zorlu Holding desteğiyle yürüttüğü “Kızlara Söz Ver” kampanyası için tasarlanan tişörtler satıldı.Zorlu Grubu çalışanları, çocuk evliliklerinin engellenerek kız çocuklarının eğitimini sürdürmesini destekleyen “Kızlara Söz Ver” kampanyasının tişörtlerini satın alarak bu anlamlı kampanyaya bağışta bulundu.

Moderatörlüğünü “İlham Veren Kadınlar” kitabının yazarı, gazeteci Elif Ergu’nun yaptığı söyleşide; 1K Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kimyager Sevginar Baştekin, Biolive firmasının kurucusu, girişimci Duygu Yılmaz ve sentetik DNA üreten Sentomer DNA Teknolojisi Kurucusu Pınar Akalın sıra dışı başarı hikâyelerini Zorlu Grubu’nun çalışanlarıyla paylaştı. 

Zorlu Holding çalışanlarından UNICEF Kampanyasına destek


Etkinlikte duygu ve düşüncelerini dile getiren Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Zorlu Holding olarak, daha yenilikçi ve üretken toplumların sadece çeşitliliğin olduğu ortamlarda ortaya çıkılabileceğine inanıyoruz. Daha yaşanabilir bir dünya ve daha iyi bir gelecek hayalinin ancak kadın ve erkeklerin akıl ve yeteneklerini birleştirmesiyle gerçekleşeceğine inanıyor; kadınların hayatın her alanında eşit şartlara ve haklara sahip olmasını destekliyoruz.” dedi.

Etiketler: dünya kadınlar günü , zorlu holding , unicef
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri