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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
17.06.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Ziyaretçi akınına uğruyor!

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Ziyaretçi akınına uğruyor!

Artvin'in Murgul ilçesinde ve adeta saklı bir cenneti andıran Delikli Kaya Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Artvin’in Murgul ilçesine bağlı Başköy'de sarp ormanlık alanda, kayanın içinden akan su ile doğal yollarla oluşan yüzük şeklindeki “Delikli Kaya Şelalesi” ziyaretçi akınına uğruyor.

Ziyaretçi akınına uğruyor
Geçtiğimiz yıl Murgul Kaymakamlığı tarafından turizme kazandırılan şelale özellikle sıcak havalarda vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Tortul kayaç üzerindeki 7 metre yüksekten kireç ve kil taşının suyu zamanla aşındırmasıyla 4 metre çapında oluştuğu tahmin edilen 'yüzük' şeklindeki delikli bir kaya içinden akan şelaleye bölge halkı tarafından 'Delikli Kaya' adını verilmiş. Murgul Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı'nın öncülüğünde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) desteği ile şelale bölgesinde çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla turizme kazandırılırken, başta fotoğraf tutkunları ve doğa severlerin yoğun ilgisini çeken şelaleye ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor.
Ziyaretçi akınına uğruyor
"ANLATMAYLA OLMAZ GELİP GÖRMEK LAZIM"

Delikli Kaya'yı görmek için ailesiyle Rize’den gelen Serkan Saraç ikinci kez Delikli Kaya'yı ziyaret ettiğini ifade ederek “Burada insan enerji depoluyor, deşarj oluyorsunuz, insan keyif alıyor. Burayı anlatmayla olmaz insanların gelip yaşaması lazım” dedi.

Ziyaretçi akınına uğruyor
"TEK İSTEĞİMİZ ÇEVREYE ÇÖP ATMASINLAR"

Delikli Kaya Şelalesi'nin bulunduğu Başköy köyü sakinlerinden 64 yaşındaki Mehmet Yıldızlı, ülkenin farklı yerlerinden insanların şelaleyi görmeye geldiğini ifade ederek, “Bu durum bizi hiç rahatsız etmiyor. İnsanlar gelip bu güzellikleri görüyor, bizde bu durumdan hoşnut kalıyoruz. Onlardan sadece tek isteğimiz var; etrafa çöp atmasınlar” diye konuştu.

Ziyaretçi akınına uğruyor
"ÇOCUKLUĞUMUZUN GEÇTİĞİ DELİKLİ KAYA EKMEK TEKNEMİZ OLDU"

Bölgede alabalık çiftliği işleten Zeki Topaloğlu ise yaptığı açıklamada "Delikli Kaya Şelalesi turizme açıldıktan sonra bizim tesisimize gelenler artmaya başladı.

Ziyaretçi akınına uğruyor
Şelaleyi görenler dönüşte gelip kahvaltısını yapıp yemeğini yiyor kimisi de balık alıp evine götürüyor. Çocukluğumuzun geçtiği delikli kaya şelalesi ekmek teknemiz oldu” ifadelerini kullandı.
Ziyaretçi akınına uğruyor

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