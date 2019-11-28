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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.11.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Zeytin çekirdeğinden üretilen çevreci yakıta talep artıyor

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Zeytin çekirdeğinden üretilen çevreci yakıta talep artıyor

Zeytin çekirdeğinden elde edilen ve çok az miktarda kül bırakan "çevre dostu" kalorifer yakıtının kullanımı artıyor.

Türkiye'nin zeytin üretiminde önde gelen bölgelerinden Edremit Körfezi'nde bu ürün her yönüyle değerlendirilerek ekonomiye kazandırılıyor. Meyvesinden yağ, yaprağından çay, suyundan gübre ve yem elde edilen zeytinin çekirdeği de kalorifer yakıtına dönüştürülüyor. Verdiği ısı yüksek, külü çok az olan bu yakıt, çevreci özelliğiyle ilgi görüyor.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, AA muhabirine, fabrikalara bir bütün halinde gelen zeytinin, makineye girdikten sonra "kara su", "çekirdek" ve "zeytinyağı" olarak üçe ayrıldığını söyledi.

Zeytinyağını şifa kaynağı olarak nitelendiren Kıvrak, kara sudan ayrılan pirinanın da makinelerde preslenerek odun şeklinde şöminelerde kullanıldığını, bu ürünün linyite yakın ısı verdiğini aktardı. Kıvrak, çekirdeğinin ise kalorifer yakıtı haline getirilmesiyle zeytinden geriye atık olarak neredeyse hiçbir şeyin kalmadığını vurguladı.

Zeytin çekirdeğinden elde edilen yakıtın özelliklerine değinen Kıvrak, şöyle konuştu:
"Kül miktarı diğer yakıtlara göre daha düşük, daha çevreci bir ürün. Bu bildiğiniz odun, zeytin çekirdeğinin odununu yakıyorsunuz. 1 ton zeytin çekirdeği atık olarak ortalama 3-4 kilogram civarında geriye kül bırakıyor. Yine aynı zamanda bölgemizde çoklukla evlerde kaloriferlerde ve sobalarda kullanılıyor. Bu zeytin çekirdeklerini sıkıştırdığınızda şömine odunu olarak kullanabiliyorsunuz. Bundan mangal kömürü yapan da var. Zeytin çekirdekleri birçok alanda değerlendirilebilir. Duman ve kül anlamında çevreye kömür kadar zararı yok. Çünkü organik bir ürün, bitkisel bir ürün. Ham maddesi doğadan gelen bir üründen bahsediyoruz ve her yıl bu ürün üretiliyor. Aynı zamanda bu ürünü kullandığımız zaman hem zeytin üreticisine hem de zeytinyağı fabrikalarına ekonomik anlamda katkıda bulunmuş oluyoruz."

TONU 700 LİRADAN SATILIYOR

TARİŞ 76 No'lu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Emrah Öztürk de zeytin çekirdeğinin yakıt olarak kullanımının yaygınlaşmaya başladığını söyledi. Daha önce Edremit Körfezi'nde sadece TARİŞ fabrikalarında kalorifer yakıtı olarak üretilen zeytin çekirdeği piyasasına özel firmaların da girdiğini belirten Öztürk, "Genelde siteler, fabrikalar tercih ediyordu, şimdilerde apartman yönetimleri de kaloriferlerinde yakıt olarak zeytin çekirdeğini kullanmaya başladı. Kullananlar temiz, doğal ve çevreci yakıt olduğu için tercih ediyor. Kül oranı düşük olduğundan kalorifer kazanlarını 15-20 günde bir boşaltıyorlar, bu da tercih nedenleri arasında." ifadelerini kullandı.

Körfez bölgesinde yıllık ortalama 5 bin ton olan zeytin çekirdeği üretiminin, özel sektörün de devreye girmesiyle 10 bin tona yaklaştığı bilgisini veren Öztürk, bu yakıtın 20-25 kilogramlık çuvallarda tonunun 700 liradan satıldığını sözlerine ekledi. 

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