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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
05.06.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

Zeugma Müzesi’ne ziyaretçi akını

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Zeugma Müzesi’ne ziyaretçi akını

Gaziantep Zeugma Müzesi, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar müzeyi gezmek için bilet sırasında uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen vatandaşlar Bayram Tatilini Gaziantep Zeugma Müzesi’ni gezerek geçirdi. Geçtiğimiz aylarda Amerika’dan Türkiye’ye getirilen Çingene Kızının kayıp parçaları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Mezopotamya’da yaşamış eski uygarlıklara ait eserleri inceleyen vatandaşlar, müzenin çok etkileyici olduğunu söyledi.

Tarihi eserleri görmenin çok heyecanlı olduğunu söyleyen vatandaşlar , “Korunabilmiş eserleri incelemek çok heyecan verici. Uzun zamandan bu yana görmeyi arzu ediyorduk. Çok etkilendik, çok hoş. Böyle bir müze olması bizi de sevindiriyor. Bayramın ikinci gününde kalabalığın olması, insanların merak ederek gelmeleri, müze kültürünün de gelişmesi açısından çok sevindirici” ifadelerini kullandı.

Arkadaşları ile Kars’tan Zeugma Müzesi’ni görmeye geldiklerini belirten Sonnur Taşdemirci, “Bayram tatilinde Zeugma Müzesi’ni görmek için arkadaşlarla birlikte Kars’tan Gaziantep’e geldik. İlk defa Gaziantep Zeugma Müzesi’ne geliyorum. Çok beğendim. Gaziantep hem şehir olarak hem de Zeugma Müzesi ile çok güzel. Muhteşem bir şehir diyebilirim” dedi.

Uzun bilet sırasına rağmen sırada bekleyen vatandaşlar, “İlk defa geliyoruz. Bu şehirde bir kültür olduğunu göstermek istiyoruz. Aynı zamanda ilginç gelen şeyler var. Burada yaşamalarına rağmen yani Fırat Nehri kenarında yaşamalarına rağmen yunus balığı çizmişler veya deniz hayvanlarını resmetmişler. Bunlarda bu topraklarda yaşayan insanların bilgi birikimi olduğunu gösteriyor. Bunları görmek, öğrenmek için geldik” diye konuştu.

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