Yüzlerce tekne hurdaya gidiyor

BODRUM’DA binlerce göçmene mezar olan mülteci tekneleri ve yatları Milli Emlak Müdürlüğü tarafında hurdaya ayrılarak MKE’ya teslim edilecek.



Yasa dışı yollardan Bodrum’dan Yunanistan adalarına geçmek için göçmen kaçakçılığında kullanılan çoğu çalıntı tekne ve yatlar, yakalanmalarının ardından yediemin otoparkına çekiliyor. Yalıkavak Mahallesi'ndeki trafik otoparkına götürülen tekne ve yatlar adeta hurda mezarlığını andırıyor.

Milli Emlak Müdürlüğü tarafından kullanılabilecek durumda olan yaklaşık 20 tekne ve yat ihale ile satıldı. Uygunluk belgesi olmayan tekne ve yatların ise hurdaya ayrılarak imha edileceği öğrenildi.





Yaklaşık 1 milyon lira değerindeki lüks yatların ve teknelerin de bulunduğu 200 üzerindeki deniz araçlarına her geçen gün artan göçmen kaçakçılığı nedeniyle yenileri ekleniyor. İnsan kaçakçıları çoğu çalıntı 5 ila 30 metre arasındaki yat ve teknelerin isimlerini ve plakalarını silerek taşıma yapıyor. Kimin olduğu tespit edilemeyen tekne ve yatlara CE uygunluk belgesi verilmiyor. Bu yüzden ihaleye çıkamayan tekne ve yatlar MKE’ye teslim edilerek hurdaya ayrılacak. İçlerinde kullanılabilir durumda olan tekne ve yatların da bulunduğu yüzlerce deniz aracı kaderine terk edilecek.



Teknelerin hurdaya ayrılacağını söyleyen otopark sahibi Burkay Karadağ, "Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü görevini layığı ile yerine getirdi. Bir kısım tekneler satıldı, diğer kalan tekneler ise hurdaya ayrılarak MKE’ye gidecek. Biz de zararımızın çoğunu karşıladık sayılır. Şu anda halen kaçakçılıkta kullanılan tekne gelmektedir. Milli Emlak Müdürlüğü satabildiği kadarını sattı geri kalanını CE uygunluk belgesi dediğimiz belge olmadığı için tescil yapılamıyor.





Dolayısıyla satış yapmanın da bir anlamı kalmıyor. Bu tekneler tescilsiz olduğundan dolayı MKE tarafından hurdaya ayrılacak. CE belgesi teknelere verilen bir uygunluk belgesi. Göçmen kaçakçıları böyle bir belgeye ihtiyaç duymuyor. Çaldıkları teknelerin isimlerini silip plaka dediğimiz numaraları oluyor teknelerin. O yazıyı kazıyıp imha ederek göçmen kaçakçılığı yapıyorlar. Tekneler böyle bir durumda tescil olmuyor" dedi.

Öte yandan ihale ile satılan bazı teknelere tescil verilmediği için mahkemeye başvurular olduğu da öğrenildi.

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