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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Eren Ayhan-MUĞLA (İHA
20.10.2018 - 15:15, Son Güncelleme:

Yüzlerce tekne hurdaya gidiyor

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Yüzlerce tekne hurdaya gidiyor

Bodrum’da birçok mülteciye mezar olan yat ve tekneler hurdaya ayrılıyor. Kara araçlarından çok tekne ve yatın olduğu Yediemin otoparkında bazı tekneler satılırken denize indirilmesi uygun görülmeyen 1 milyon lira değerindeki tekne ve yatlar ise Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından hurdaya ayrılacak.

BODRUM’DA binlerce göçmene mezar olan mülteci tekneleri ve yatları Milli Emlak Müdürlüğü tarafında hurdaya ayrılarak MKE’ya teslim edilecek.

Yüzlerce tekne hurdaya gidiyor

Yasa dışı yollardan Bodrum’dan Yunanistan adalarına geçmek için göçmen kaçakçılığında kullanılan çoğu çalıntı tekne ve yatlar, yakalanmalarının ardından yediemin otoparkına çekiliyor. Yalıkavak Mahallesi'ndeki trafik otoparkına götürülen tekne ve yatlar adeta hurda mezarlığını andırıyor.

Milli Emlak Müdürlüğü tarafından kullanılabilecek durumda olan yaklaşık 20 tekne ve yat ihale ile satıldı. Uygunluk belgesi olmayan tekne ve yatların ise hurdaya ayrılarak imha edileceği öğrenildi.

Yüzlerce tekne hurdaya gidiyor


Yaklaşık 1 milyon lira değerindeki lüks yatların ve teknelerin de bulunduğu 200 üzerindeki deniz araçlarına her geçen gün artan göçmen kaçakçılığı nedeniyle yenileri ekleniyor. İnsan kaçakçıları çoğu çalıntı 5 ila 30 metre arasındaki yat ve teknelerin isimlerini ve plakalarını silerek taşıma yapıyor. Kimin olduğu tespit edilemeyen tekne ve yatlara CE uygunluk belgesi verilmiyor. Bu yüzden ihaleye çıkamayan tekne ve yatlar MKE’ye teslim edilerek hurdaya ayrılacak. İçlerinde kullanılabilir durumda olan tekne ve yatların da bulunduğu yüzlerce deniz aracı kaderine terk edilecek.
Yüzlerce tekne hurdaya gidiyor

Teknelerin hurdaya ayrılacağını söyleyen otopark sahibi Burkay Karadağ, "Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü görevini layığı ile yerine getirdi. Bir kısım tekneler satıldı, diğer kalan tekneler ise hurdaya ayrılarak MKE’ye gidecek. Biz de zararımızın çoğunu karşıladık sayılır. Şu anda halen kaçakçılıkta kullanılan tekne gelmektedir. Milli Emlak Müdürlüğü satabildiği kadarını sattı geri kalanını CE uygunluk belgesi dediğimiz belge olmadığı için tescil yapılamıyor.

Yüzlerce tekne hurdaya gidiyor


Dolayısıyla satış yapmanın da bir anlamı kalmıyor. Bu tekneler tescilsiz olduğundan dolayı MKE tarafından hurdaya ayrılacak. CE belgesi teknelere verilen bir uygunluk belgesi. Göçmen kaçakçıları böyle bir belgeye ihtiyaç duymuyor. Çaldıkları teknelerin isimlerini silip plaka dediğimiz numaraları oluyor teknelerin. O yazıyı kazıyıp imha ederek göçmen kaçakçılığı yapıyorlar. Tekneler böyle bir durumda tescil olmuyor" dedi.

Öte yandan ihale ile satılan bazı teknelere tescil verilmediği için mahkemeye başvurular olduğu da öğrenildi.

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