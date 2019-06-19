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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
19.06.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Yüzde 85'i tamamlandı! Havadan böyle görüntülendi

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Yüzde 85'i tamamlandı! Havadan böyle görüntülendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın yüzde 85’inin tamamlandığını açıkladığı Çamlıca Kulesi’nde beşinci büyük parçanın montajı yapıldı. Kuledeki son durum havadan da görüntülendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın yüzde 85’inin tamamlandığını açıkladığı Çamlıca Kulesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çamlıca Kulesi’nde son olarak beşinci büyük parçanın da monte edilmesiyle çalışmaların bir kısmı geride kalmış oldu.

Yüzde 85i tamamlandı Havadan böyle görüntülendi
Kulenin yapımı tamamlandığında bu parçanın restoran ve seyir terası olarak hizmet vermesi planlanıyor. Geçtiğimiz günlerde kulede incelemelerde bulunan Bakan Turhan, yıl sonunda kuledeki test çalışmalarına başlanacağını, 2020 yılı ortalarında ise Çamlıca Tepesi’nde görüntü kirliliği oluşturan antenlerin büyük oranda kaldırılacağını söylemişti.
Yüzde 85i tamamlandı Havadan böyle görüntülendi
Çamlıca Kulesi’nde montajı tamamlanan beşinci büyük parça drone ile havadan görüntülendi.

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