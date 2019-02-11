Yüzde 800 fiyat farkı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 6 Şubat tarihinde 5 ildeki hallerde yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda sebze ve meyvelerin alış ve satış fiyatlarında yüzde 800’lere varan oranlarda fahiş fiyat artışların tespit edildiğini bildirdi. Pekcan, denetimlerin sonuç vermeye de başladığını dile getirerek hallerde satılan sebze ve meyve fiyatlarında 3 günde, ana kalemlerde yüzde 45’lere varan düşüşler görüldüğünü kaydetti.

Yapılan denetimlerde sebze ve meyve fiyatlarının mercek altına alındığını belirten Pekcan, Ticaret Bakanlığı Müfettişleri ile Ticaret İl Müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde müstahsil makbuzu ve alım satım faturalarındaki fiyat ve miktar bilgileri temel alınarak incelemeler yapıldığını söyledi. Operasyonlarda sebze ve meyve fiyatlarında yapılan “vurgunun” ortaya çıkarıldığını anlatan Pekcan, ilk belirlemelere göre “ürün tedarikinde yer alan aracılar tarafından rekabet unsurlarının ihlal edilmesi sonucunda olağan dışı fahiş fiyat oluşumuna yol açıldığı, ürün tedarikinde aracıların kayıtdışı işlemleri ile gerçeğe aykırı fiyat beyanlarının ürün fiyat oluşumunda aşırı artışlara yol açtığı ve ürün künyelerinde yer alan bilgilerin eksik ya da yanıltıcı olduğu yönünde bulguların” tespit edildiğini kaydetti.

Pekcan İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana illerinde yer alan belediye toptancı hallerindeki denetimlerde sebze ve meyvelerin alış ve satış fiyatlarında yüzde 800’lere varan oranlarda fahiş fiyat artışlarının bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.





KAYITDIŞI SATIŞ

Pekcan, “Fahiş fiyat uygulamak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan, mevzuata aykırılık teşkil eden bu fiiller karşılığında 88 firma hakkında 2 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanması için idari işlem başlattık” dedi. Pekcan, denetimler neticesinde Hal Kayıt Sistemine bildirim yapılmadan kayıtdışı ürün satışı gerçekleştiren, ürünlerin künye bilgileri ile satış faturalarındaki bilgilerinde yanıltıcı bilgilere yer veren 76 firma hakkında da yaklaşık 810 bin lira cezai işlem tesis edildiğini kaydetti.

Toptancı hallerde faaliyet gösteren bazı firmaların düzenledikleri faturalarda, ürünlerin satış fiyatlarını gerçek satış fiyatlarının altında gösterdiğinin tespit edildiğine işaret eden Pekcan, bu kapsamda 8 işletmeye de işlem tesis edildiğini belirtti.

3 GÜNDE YÜZDE 45 FİYAT DÜŞÜŞÜ



TİCARET Bakanlığı’nca saha denetimlerinin genişletilerek devam edeceğini vurgulayan Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yapılan denetimlerde, hallerde sebze ve meyvelerin 9 kata varan fiyat artışlarıyla vatandaşımıza satıldığını tespit ettik. Gerekli önlemleri ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile birlikte alıyoruz. Denetimlerimizin etkisi şimdiden fiyatlarda görülmeye başladı. Denetim sonucu hallerde satılan sebze ve meyve fiyatlarında 3 günde, ana kalemlerde yüzde 45’lere varan oranlarda düşüşler görülmeye başladı. Denetimlerimiz tüm hızıyla devam edecektir.”





GIDA İÇİN YOĞUN PROGRAM



HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için tüm alanlarda yoğun bir programı hayata geçireceklerini belirterek, “Seracılık altyapısının güçlenmesine ve verimliliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacak olan Hazine destekli Ziraat Bankası kredi paketi hayırlı olsun” dedi. Albayrak Twitter hesabından yaptığı seracılık kredi paketi ile ilgili değerlendirmesinde bir de infografik paylaştı. Devlet bankalarının tarıma desteğinin Ziraat Bankası tarafından açıklanan yeni kredi paketiyle devam ettiği belirtilen infografikte, yatırım kredisinden faydalananların ayrıca 14 ay vadeli piyasa koşullarıyla uyumlu işletme kredisinden de faydalanabileceği vurgulandı. Paket kapsamında yüzde 8.25 faizli, yapılan yatırımın yüzde 75’ine kadar kapsayan, toplamda 7 yıla kadar vadeli, 2 yıla kadar ödemesiz, 10 milyon liraya kadar olan yatırımlar için Hazine desteği verileceği kaydedildi.