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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.11.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Yurt içi piyasalar dış ticaret verilerine odaklandı

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Yurt içi piyasalar dış ticaret verilerine odaklandı

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong adımı sonrası devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerle negatif seyrederken, yurt içinde, bugün açıklanacak Finansal İstikrar Raporu ve dış ticaret istatistikleri takip edilecek.

ABD Başkanı Trump'ın, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onaylamasının ardından küresel piyasalarda risk iştahının azaldığı görülüyor. ABD'de Şükran Günü tatili nedeniyle dün piyasalarda işlem yapılmazken, bugün de yarım gün açık olacak pay piyasalarında, düşük işlem hacimli, sakin bir görünüm bekleniyor.

Trump'ın, Hong Kong adımı sonrası ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin tedirginlikler artarken, 15 Aralık'ta devreye girecek bazı gümrük tarifelerinin ertelenip ertelenmeyeceği ve Çinli yetkililerden gelebilecek konuyla ilgili açıklamalar takip ediliyor. Bu gelişmelerle dün Avrupa, bugün de Asya pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken, altının ons fiyatı ise güvenli liman arayışı ile sınırlı da olsa yükseldi.

Dün Almanya'da açıklanan enflasyonun yıllık yüzde 1,1 ile beklentilerin altında kalması sonrası DAX endeksi yüzde 0,31, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti. Bugün gösterilerin devam ettiği ve ABD'nin de yasa tasarısı ile gelişmelere müdahil olduğu Hong Kong'da, Hang Seng endeksi kapanışa yakın yüzde 2 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 düşüşle seyrediyor. Merkez Bankasının faizlerde değişikliğe gitmediği Güney Kore’de Kospi endeksi de yüzde 1,4 azalış kaydetti.

Yurt içinde, dün açıklanan ekonomik güven endeksindeki yükseliş sonrası alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,21 değer kazancıyla 107.126 puandan tamamladı. Dün, üst üste 5 işlem günü süren yükseliş eğilimini sonlandıran ve günü yüzde 0,35 azalışla 5,7606'dan tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7620 seviyesinde yatay seyrediyor. Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Finansal İstikrar Raporu'nun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 puanın direnç, 105.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, dolar/TL'de ise 5,7820 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getirdi. 

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