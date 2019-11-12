Yurt içi piyasalar cari işlemler verilerine odaklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYurt içi piyasalar cari işlemler verilerine odaklandı
GeriEkonomi Yurt içi piyasalar cari işlemler verilerine odaklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
12.11.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Yurt içi piyasalar cari işlemler verilerine odaklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yurt içi piyasalar cari işlemler verilerine odaklandı

Ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2 milyar 20 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.

Küresel piyasalarda yarınki yoğun haber akışı öncesi karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde bugün açıklanacak eylül ayı cari işlemler dengesi verileri takip edilecek.

Küresel piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenen yarınki yoğun gündem öncesi borsalarda karışık bir seyir izleniyor. ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşmanın yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinde kamuya açık soruşturmalar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti de takip edilecek.

Yurt içinde ise yarın gerçekleşecek Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi bugün açıklanacak eylül ayı cari işlemler verileri izlenecek. Ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2 milyar 20 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Cari işlemler hesabı, ağustosta 2 milyar 604 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 5 milyar 97 milyon dolar olmuştu.

Dün ABD'de veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle pay piyasalarında sakin bir seyir izlendi. Dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 98,2'ye geriledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,04'lük sınırlı yükselişle de olsa kapanış rekorunu 27.691 puana taşırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,20 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, dün İngiltere'de açıklanan GSYH verisi, yıllık yüzde 1 artış ile 2010'un 3'üncü çeyreğinden bu yana en düşük yıllık büyümeye işaret etti. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,23 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 yükseliş kaydetti. Avro/dolar paritesi ise 1,1000-1,1050 dar bandında dengelendi.

Bugün Asya piyasalarında, Hong Kong'da devam eden protestolar gündemin odağındaki yerini korusa da pay piyasalarında dünkü düşüşlerin telafi edilmeye çalışıldığı görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kazandı, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay seyretti.

Yurt içinde, dün güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 102.500 seviyelerinde etkisini artıran alımlarla kayıplarının neredeyse tamamını telafi etti. Endeks, günü önceki kapanışın yüzde 0,03 altında 103.118 puandan tamamlarken, dün 5,80 sınırına kadar çıkması sonrası 5,7742'den kapanış yapan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7740 seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, yarınki yoğun gündem öncesi bugün piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğini belirterek, dün dolar endeksine paralel değer kazanan dolar/TL'nin, 5,80'in altında kaldığı sürece yükseliş eğiliminin sınırlı kalacağını bildirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydeden analistler, 105.000-105.500 bandının direnç olarak öne çıktığını söyledi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle