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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.07.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Yurt içi piyasalar, bu hafta Merkez Bankası'na odaklandı

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Yurt içi piyasalar, bu hafta Merkez Bankası'na odaklandı

Küresel piyasalar dalgalı seyrini sürdürürken, geçen hafta pozitif ayrışan yurt içi piyasalarda 25 Temmuz Perşembe günü açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek. ABD'de geçen hafta ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin artan faiz indirimi beklentileri ile haftanın ilk yarısında hızlı yükselen borsalar, ikinci yarıda bu beklentilerin azalması ve etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçti. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,25, S&P 500 endeksi yüzde 0,62 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti. Fed'in 30-31 Temmuz'da gerçekleştirilecek toplantıda, faizlerde 25 baz puan indirime gideceği beklentileri yüzde 80 seviyelerinde bulunuyor.

Avrupa tarafında, cuma günü Almanya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık yüzde 1,2 artışla beklentilerin altında kalmasına karşın pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,26, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 yükseliş kaydetti. Avro/dolar paritesi ise dolardaki değer kaybının etkisiyle geçen hafta 1,1284'e kadar çıksa da bu seviyede güçlenen satışlarla düşüşe geçti ve 1,1200-1,1220 dar bandında dengelendi.

Cuma günü ABD borsalarında etkili olan satışlar, Asya piyasalarıyla yeni haftaya da taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kaybetti. ABD ile İran arasında Körfez bölgesinde artan gerilim nedeniyle petrol ve doğal gaz fiyatları yükselirken, altının ons fiyatı şu dakikalarda sakin bir seyir izliyor.

Yurt içinde, geçen hafta dünya borsalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 4,89 değer kazanarak mart ayından bu yana en iyi kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi, cuma günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artarak haftayı 101.849 puandan tamamladı. Geçen hafta 5,6550 seviyelerinden kapanan dolar/TL ise bankalararası piyasanın açılışında 5,6650 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta yurt içi piyasaların odağında TCMB'nin faiz kararının bulunduğunu bildirdi. TCMB'nin faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, Murat Uysal başkanlığında ilk Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirecek TCMB'nin karar metninde yer alacak iletişimin, gelecek dönem faiz politikasına ilişkin beklentiler ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğuna işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç, 100.000 ve 99.000'in destek konumuna geldiğini söyledi. 

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