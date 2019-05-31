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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.05.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Yurt dışı e-ticaret alışverişlerinde yeni dönem

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Yurt dışı e-ticaret alışverişlerinde yeni dönem

Elektronik ticaret kapsamında kargoyla gönderilen ve bedeli 22 avroyu aşmayan ürünlere tanınan vergi muafiyetini sonlandıran düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Elektronik ticaret kapsamında kargoyla gönderilen ve bedeli 22 avroyu aşmayan ürünlere tanınan vergi muafiyetini sonlandıran düzenlemenin uygulanmasına bugün itibarıyla başlandı.

Resmi Gazete'nin 15 Mayıs sayısında Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştı. Kararda, online yurt dışı sitelerinden yapılan ve değeri 22 avroyu geçmeyen alışverişlerdeki vergi muafiyetinin kaldırılması, kıymeti bin 500 avroyu geçmemek şartıyla posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyalar ile yolcu beraberinde getirilen ve belirlenen limiti aşan eşyaların değeri üzerinden vergi alınması hükmü yer aldı. 
Bugün itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeye göre, tahsil edilecek vergi oranı, eşya Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelirse yüzde 18, diğer ülkelerden ulaşırsa tek ve maktu olarak yüzde 20 olacak. Söz konusu eşyaların 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli 4 sayılı listedeki eşyalardan olması durumunda ilave yüzde 20 vergi uygulanacak. 

Daha önce 2 yıl olan yolcu beraberinde televizyon, müzik çalar ve cep telefonu getirme hakkı için öngörülen süre 3 yıl olacak. Türkiye'deki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığıyla gelen ve bedeli gönderi başına 150 avroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap ve benzeri basılı yayınlardan vergi alınmamasına yönelik uygulama ise devam edecek. 

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