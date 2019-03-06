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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.03.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

Yunanistan'dan 9 yıl sonra ilk kez 10 yıllık devlet tahvili ihracı

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Yunanistan'dan 9 yıl sonra ilk kez 10 yıllık devlet tahvili ihracı

Yunanistan, yaklaşık 9 yıl sonra ilk kez gerçekleştirdiği 10 yıllık devlet tahvili ihracından yüzde 3,9 faizle 2,5 milyar avroluk gelir sağladı.

Yunanistan, 2010 yılından bu yana ilk kez 10 yıllık devlet tahvili ihracı gerçekleştirdi.

Atina Borsa'sından yapılan açıklamada, dokuz yıl sonra ilk kez gerçekleşen 10 yıl vadeli tahvili ihracı için BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs International Bank, HSBC ve JP Morgan bankaları görevlendirildi. 

Tahvil ihracından 2,5 milyar avro gelir elde edilirken, faiz oranının ise yüzde 3,9 olduğu belirtildi. İhaleye, yatırımcılardan 11,8 milyar avroluk teklif geldiği ifade edildi. 

Ağustos 2018'de kurtarma programından çıkan ve kreditörlerinin borçlarına dayanmadan kendi ayakları üstünde durmaya çalışan ülkede, memorandumun tamamlanmasından sonra ilk kez ocak ayında tahvil ihracı gerçekleştirilmiş ve 2,5 milyar avro toplanmıştı. 
Yunanistan Maliye Bakanlığı, 2019'da toplam 7 milyar avroluk tahvil ihracından gelir hedefliyor. 

Yunanistan ekonomi yönetiminin 10 yıllık tahvil ihracı kararında kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in ülkenin kredi notunu iki puan arttırarak B1'e yükseltmesinin etkili olduğu belirtiliyor. 

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