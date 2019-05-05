Yüksek teknolojiye odaklanıyoruz
Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası ikinci gününde oturumlarla devam etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve TİM Başkanı İsmail Gülle ikinci günün açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Teknolojinin temel felsefesinin dönüşüm fikri üzerine kurulu olduğunu belirten Sayan, “Bu dönüşüm elbette uzun vadeli planlar yapmak, stratejiler belirlemek gerektiriyor. Dijitalleşme, inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık vererek bu anlamda gücümüzü arttırmak zorundayız” dedi. Sayan, şunları anlattı: “Yapay zekâ, machine learning dediğimiz öğrenebilen makineler, IoT denilen nesnelerin interneti, 3D yazıcılar ve bütünsel olarak baktığımızda veri analitiği, dijitalleşme ile birlikte hayatın en önemli parçaları haline geldi. Bakanlık olarak akıllı şehirler hayatımızın önemli bir parçası. Bunun gelişimine önem veriyoruz. Bu kapsamda güvenli ulaşımı ve hızlı erişimi sağlayan bir kurum olmak vizyonuyla ülkemizin tüm ulaşımında çalışmaya devam ediyoruz. 26 bin kilometreyi aşmış bölünmüş yol altyapımızla gerçek bir başarı hikayesi yazıldı. Önümüzdeki dönemde ise akıllı ulaşım sistemleri ile başarı hikâyesini kamçılayacağız.”
TİM Başkanı İsmail Gülle ise, “İhracatımız içerisinde yüksek teknoloji ürünlerini yüzde 5’e 10’a ve 15’e çıkarmamız bizim en büyük hedefimiz. Gelecekte çok büyük değişimler olacak. 10 yıl önce dünyanın 500 büyük şirketi bugün yarısına yakını neredeyse yok.”
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