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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Ahmet CAN
29.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Yüksek hıza yeni fiyat

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Yüksek hıza yeni fiyat

Belli bir kotayı aşan kullanıcıların internet hızını düşüren Adil Kullanım Kotası (AKK/AKN) döneminin sonu yaklaşırken, operatörler hamle yapmaya devam ediyor.

20 Aralık’ta AKK’siz paket fiyatlarını açıklayan ve yüksek fiyatlardan dolayı tüketicilerin tepkisini çeken Türk Telekom, dün fiyatlarını güncelledi. Buna göre düşük hızlarda fiyat değişikliği yokken, asıl indirim 16 mbps hızdan itibaren yapıldı. En büyük indirim ise fiyatı 107 TL düşürülen 100 mbps’lik seçenek oldu. Türk Telekom’un web sitesinde yer alan yeni fiyatlar 24 ay kontratla sunulacak. Bu paketlerin fiyatları ilk 12 ay ve sonraki 12 ay olmak üzere ikiye ayrıldı. Yeni paket seçeneklerinden 4 mbps’lik alternatif kaldırılarak, en yavaş hızın 6 mbps’den başlaması dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Bu paketin daha önce açıklanan fiyatı 74.90 TL idi. Yeni açıklanan bilgilere göre söz konusu hız, ilk 12 ay için 69.90 TL, sonraki 12 ay için ise 79.90 TL ile fiyatlandırıldı. Bu iki fiyatın ortalaması ise 74.90 TL oluyor. Yani daha önce açıklanan fiyat ile aynı durumda.

8 mbps seçeneğinde de bir fiyat indirimi söz konusu değil. İndirimin gerçekleştirildiği paketler 16 mbps’den başlıyor. Daha önce 97.90 TL olan AKK’siz 16 mbps’lik seçeceğin, 24 aylık kontrat ortalaması alındığında 3 TL indirim yapıldığı ve 94.90 TL’ye düşürüldüğü görülüyor. 24 mbps’lik seçenek 20 TL indirimle 104.90 TL’ye, 35 mbps’lik seçenek 28 TL indirilme 126.90 TL’ye, 50 mbps’lik seçenek 80 TL indirimle 174.90 TL’ye ve 100 mbps’lik seçenek ise 107 TL indirimle 234.90 TL’ye düşürüldü. Buna ek olarak yeni paket seçenekleri arasında 12 mbps’lik hız da eklendi. Bu paketin ücreti ise ilk 12 ay için 84.90 TL, sonraki 12 ay 94.90 TL ile fiyatlandırıldı.

Yüksek hıza yeni fiyat

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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