Yüksek hıza yeni fiyat
Belli bir kotayı aşan kullanıcıların internet hızını düşüren Adil Kullanım Kotası (AKK/AKN) döneminin sonu yaklaşırken, operatörler hamle yapmaya devam ediyor.
20 Aralık’ta AKK’siz paket fiyatlarını açıklayan ve yüksek fiyatlardan dolayı tüketicilerin tepkisini çeken Türk Telekom, dün fiyatlarını güncelledi. Buna göre düşük hızlarda fiyat değişikliği yokken, asıl indirim 16 mbps hızdan itibaren yapıldı. En büyük indirim ise fiyatı 107 TL düşürülen 100 mbps’lik seçenek oldu. Türk Telekom’un web sitesinde yer alan yeni fiyatlar 24 ay kontratla sunulacak. Bu paketlerin fiyatları ilk 12 ay ve sonraki 12 ay olmak üzere ikiye ayrıldı. Yeni paket seçeneklerinden 4 mbps’lik alternatif kaldırılarak, en yavaş hızın 6 mbps’den başlaması dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Bu paketin daha önce açıklanan fiyatı 74.90 TL idi. Yeni açıklanan bilgilere göre söz konusu hız, ilk 12 ay için 69.90 TL, sonraki 12 ay için ise 79.90 TL ile fiyatlandırıldı. Bu iki fiyatın ortalaması ise 74.90 TL oluyor. Yani daha önce açıklanan fiyat ile aynı durumda.
8 mbps seçeneğinde de bir fiyat indirimi söz konusu değil. İndirimin gerçekleştirildiği paketler 16 mbps’den başlıyor. Daha önce 97.90 TL olan AKK’siz 16 mbps’lik seçeceğin, 24 aylık kontrat ortalaması alındığında 3 TL indirim yapıldığı ve 94.90 TL’ye düşürüldüğü görülüyor. 24 mbps’lik seçenek 20 TL indirimle 104.90 TL’ye, 35 mbps’lik seçenek 28 TL indirilme 126.90 TL’ye, 50 mbps’lik seçenek 80 TL indirimle 174.90 TL’ye ve 100 mbps’lik seçenek ise 107 TL indirimle 234.90 TL’ye düşürüldü. Buna ek olarak yeni paket seçenekleri arasında 12 mbps’lik hız da eklendi. Bu paketin ücreti ise ilk 12 ay için 84.90 TL, sonraki 12 ay 94.90 TL ile fiyatlandırıldı.
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