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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
19.11.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Yukarı Kaleköy Barajı ve HES Projesi’ne "örnek baraj" ödülü

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Yukarı Kaleköy Barajı ve HES Projesi’ne "örnek baraj" ödülü

Fırat'ın ana kolu olan Murat Nehrine inşa edilen ve 2018 yılında faaliyete alınan Yukarı Kaleköy Barajı ve HES Projesinin, İspanyol ve Çin Barajlar Komitesinin düzenlediği Uluslararası Örnek SSB Baraj Projeleri Ödül Organizasyonu'nda en iyi ödülüne layık görüldüğü duyuruldu.

İspanyol ve Çin Barajlar Komitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Örnek SSB Baraj Projeleri Ödül Organizasyonu, (International Milestone RCC Dam Project Award) 4 yılda bir yapılıyor.

Türkiye'den ise Devlet Su İşleri tarafından aday gösterilen Yukarı Kaleköy Barajı ve HES Projesi, 9 aday ile birlikte finale kaldı. Çin Halk Cumhuriyetinde düzenlenen törende ödülü DSİ Barajlar Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan ve Kalehan Enerji Grubu Genel Müdürü Gültekin Keleş birlikte teslim aldı.

8 kişilik uzman ekip tarafından yapılan değerlendirmede Yukarı Kaleköy Baraj ve HES Projesini öne çıkartan özellikleri yapılan ödül açıklamasında şöyle duyuruldu:

"Fırat Nehrinin ana kolu olan ve yüksek sel potansiyeline sahip Murat Nehri üzerine yapılan proje ile havzadaki taşkın riski azaltıldı. Proje, 500 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılıyor.Projenin inşası esnasında 4 binden fazla kişiye istihdam sağlandı. En kurak dönemde dahi 24 saat kesintisi olmak üzere can suyu bırakılarak ekolojik sistemin devamı desteklendi. Sosyal sorumluluk bilinci ile gerek inşaat döneminde gerekse de işletme aşamasında projeden etkilenen civar kasabalardaki yaklaşık 250 üniversite öğrencisine aylık eğitim destek bursu sağlandı. Yerel spor kulüpleri desteklendi. Elektromekanik teçhizatta İleri teknoloji kullanıldı, maksimum verimlilik elde edildi."

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