Yok bÃ¶yle kuyruk Yerli yabancÄ± herkes orada...

Yok böyle kuyruk! Yerli yabancÄ± herkes orada...
TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli kayak ve kÄ±ÅŸ turizm merkezlerinden Bursa UludaÄŸ'da yarÄ±yÄ±l tatili ve hafta sonu yoÄŸunluÄŸu yaÅŸanÄ±yor.
Bursa kent merkezinden UludaÄŸ'a yarÄ±m asrÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir alternatif ulaÅŸÄ±m saÄŸlayan teleferik istasyonu Ã¶nÃ¼nde metrelerce kuyruk oluÅŸtu.
Merkez YÄ±ldÄ±rÄ±m ilÃ§esindeki TeferrÃ¼Ã§ Mahallesi'nde bulunan teleferik merkez istasyonuna gelen tatilciler, sÃ¶mestir ve hafta sonu nedeniyle oluÅŸan yoÄŸunlukta saatlerce kuyrukta bekledi.
Yerli ve yabancÄ± binlerce tatilci, teleferiÄŸe binmek iÃ§in beklerken kuyruk mahallenin ara sokaklarÄ±na kadar uzadÄ±.
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