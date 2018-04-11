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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
11.04.2018 - 13:56, Son Güncelleme:

Yılport, limanda ABD'nin devlerinden biri oluyor

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Yılport, limanda ABD'nin devlerinden biri oluyor

Yıldırım Holding şirketlerinden Yılport Holding, Amerika’da Mississipi Eyalet Liman İşletmesi ile imzaladığı niyet mektubu çerçevesinde yurtdışı operasyonlarını büyütmeye yönelik önemli bir adım attı. Küresel çapta liman operasyonları gerçekleştiren Yılport Holding, değerleme çalışmaları ve müzakereleri takip eden süreçte Amerika’nın en büyük limanlarından birinde faaliyet gösteren ilk Türk şirketi olacak.

Gulfport Limanı’nın yaklaşık 570 milyon dolarlık yenileme programı kapsamında bulunan tesise donanım ve teçhizat yatırımı yapacak olan Yılport Holding, Kuzey Amerika’daki ilk liman operasyonunu da hayata geçirecek. Yılport Holding’in büyüme stratejisi ve vizyonu kapsamında yapılacak olan bu yatırım, halen Pennsylvania’nın Butler kentinde üstün kaliteli demir alaşım üretimi ve yüksek teknoloji rafineri faaliyetleri bulunan Yıldırım Holding’in Kuzey Amerika’daki operasyonlarını genişletmesi anlamına geliyor.

EN REKABETÇİ TESİSLERDEN BİRİ OLACAK

Yılport Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, çok amaçlı liman operasyonları konusundaki bilgi birikimi ve uzmanlıklarına vurgu yaparak şunları söyledi: “Amerika’daki pek çok limanda yeterli yatırımın olmadığını gördük. Bu bağlamda Gulfport Limanı için iyileştirme, terminal verimliliği ve hizmetlerinin artırılması için en son teknolojileri kullanacağımız ve Gulfport Limanı’nı bölgenin en rekabetçi tesislerinden biri haline getirecek yatırımları gerçekleştirmek için kararlı bir adım atıyoruz.”

Yüksel Yıldırım, bölgedeki diğer Yılport limanlarıyla entegre operasyonlarında büyüyeceğini ifade ederken, “Ekvador ve Peru’daki limanlarımız sayesinde Latin Amerika’dan özellikle soğuk zincirle taşınan gıda maddelerinin Amerika’nın orta batısına ulaşması anlamında büyük bir potansiyel var.

Grubumuzun uluslararası ticaret şirketi de Amerika’nın Güney Atlantik bölgesindeki küçük ve orta ölçekteki nakliyatçıların sıvı ve dökme ürün taşımacılığı için rekabetçi bir fırsat yaratacak” dedi.

Metalürji, enerji üretimi, liman ve lojistik yönetimi, gübre ve kimyasal üretimi, uluslararası ticaret, endüstriyel inşaat, gayrimenkul geliştirme ve gemi inşası gibi farklı alanlarda olmak üzere 4 kıta ve 49 ülkedeki faaliyet gösteren Yıldırım Holding, Yılport ile dünya çapındaki çok amaçlı tesislere yatırım stratejisini başarıyla yürütüyor.

Dünyanın en büyük üçüncü konteyner filosuna sahip CMA CCGM Group’ta da yüzde 24 hisseye sahip olan Yıldırım Holding, bu alanda önemli küresel oyunculardan biri olarak dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ BİR FIRSAT YAKALADIK

Mississipi Liman İşletmesi Üst Yöneticisi Jonathan Daniels, anlaşmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Yılport ile görüşmelerimiz sırasında özel sektör ve kamu işbirliği anlamında önemli bir fırsat yakaladık. Önemli bir altyapı yatırımını da içeren bu süreçte her iki tarafın da küresel boyutta erişimini artıracak bir işbirliği hedefliyoruz.

Merkezi konumumuz, Yılport’un uluslararası ticaret rotalarını genişletmesini ve kargo hacmini büyütmesini sağlayacak.” dedi.

Amerikan Savunma Bakanlığı’na bağlı Mühendislik Birimi tarafından Kasım 2017’de alınan kararla başlatılan Gulfport Liman Genişleme Projesi kapsamında 282 dönümlük hafriyat ve dolgu çalışması yapılacak.

Bu proje, Ağustos 2016’da Ekvador’un Macahata limanında 750 milyon dolarlık geliştirme ve modernizasyon yatırımına başlayan Yılport’un Amerika kıtasındaki ikinci büyük girişimi olacak.

Yılport’un Ekvador’daki bu yatırımı, meyve ve deniz ürünleri nakliyatındaki en önemli limanlardan birisi olacak. Toplamda beş aşamada tamamlanarak Latin Amerika’nın Pasifik Okyanusu tarafındaki en büyük yatırım olan limanda yıllık 2.5 milyon 20 feet konteynere eşdeğer (TEU) faaliyet gerçekleşecek.

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