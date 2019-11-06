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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
06.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Yılın Havalimanı’ ödülü İstanbul’un

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‘Yılın Havalimanı’ ödülü İstanbul’un

Dünyada havacılık sektörünün prestijli yayınlarından International Airport Review dergisinin “Reader’s Choice 2019” (Okuyucuların Seçimi) ödüllerinde İstanbul Havalimanı, “Airport of the Year” (Yılın Havalimanı) kategorisinde birinci oldu.

Aralarında Heathrow, Changi, Copenhagen Vancouver, Sydney ve Hong Kong gibi uluslararası havalimanlarını geride bırakarak “Airport of the Year” ödülünün sahibi olan İstanbul Havalimanı, Türk havacılık sektörünün bayrak taşıyıcısı olduğunu da kanıtlamış oldu. Uluslararası birçok hub havalimanını geride bırakarak ödülün sahibi olan İstanbul Havalimanı’nın kısa bir zamanda zoru başardığının altını çizen İGA Havalimanı İşletmesi CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ülkemize uluslararası anlamda bir ödül kazandırdığımız için mutluyuz. İstanbul Havalimanı benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimiyle ilk yılını geride bırakırken küresel bir hub olma ve Türkiye’yi havacılık sektöründe en üst lige taşıyarak, dünyaya örnek bir havalimanı işletme modeli sergileme hedefinde de çok önemli mesafeler katettik. Pek çok önemli havalimanını geride bırakarak almış olduğumuz ‘Airport of the Year’ ödülü İstanbul Havalimanı’nda işimizi ne denli doğru yaptığımızın da bir göstergesi. Ülkemiz için gurur vesilesi dünya içinse örnek olmanın bize yüklediği büyük sorumluluğun bilinciyle ilerleyen dönemlerde hedeflerimizi bir bir gerçekleştirerek ülkemize uluslararası daha pek çok ödülü getirmek istiyoruz.”

İGA’DAN DOME GROUP’A REFİNANSMAN YETKİSİ

İSTANBUL Havalimanı’nın inşaatını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi, kredilerinin refinansmanı için Londra ve İstanbul merkezli kurumsal finansman ve finansal danışmanlık şirketi Dome Group Financial Services Limited’i yetkilendirdi. Kadri Samsunlu, “Refinansman, tüm dünyada dev projelere imza atan kurumlarca tercih edilen finansman modellerinden biridir. Uluslararası finans kuruluşlarının katılımı ile sağlanacak sendikasyon ile gerçekleşecek refinansman ile şirketimizin yıllık faiz yükünü önemli ölçüde azaltmayı hedeflemekteyiz. Yurtdışındaki finans kuruluşlarından refinansmana ciddi bir ilgi olduğunu görüyoruz” dedi.

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