Yıldırım: ‘Titanic kazası bir milattır’
İSTANBUL’da düzenlenen 9. Uluslararası İş Sağlığı Güvenliği Kongresi’nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi: “İş sağlığı ve iş güvenliği çok önemli. İş hayatının tarihsel gelişimine baktığımızda iş kazalarının yüzde 80-85 insan hatasından kaynaklandığını görürüz. İş güvenliğinin, sağlığının önemini anlatmak için insana yatırım gerekiyor. İş sağlığı, iş güvenliği konusundaki düzenlemelere bakarsak hep trajik büyük iş kazalarından sonra olmuştur. Mesela denizcilikte Titanic kazası bir milattır. Titanic’ten sonra sonra gemi inşaatındaki bütün ezberler bozulmuş, yeni baştan denizde can ve mal emniyeti için kurallar geliştirilmiştir.”
Hayatının büyük bir bölümünü gemi inşa sektöründe geçirdiğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, “Yaşayarak tecrübe ettiğim anılarım var. Biz tersanede gemi yaparken çalışanlara baret giydirmek için alnımızın derisi çatlardı. Eldiven takmaz, baret giymez, güvertede çalışır kemer takmaz. Sürekli peşlerinden koşacaksın. Her an başında duracaksın” dedi.
‘İPİN UCUNU KAÇIRIYORUZ’
“Bu kazalar olduktan sonra tepki olarak düzenlemeler yapıyoruz. İpin ucunu da kaçırıyoruz” diyen Başbakan Yıldırım, “Halbuki bunu kazalar sonrasında değil uzun tecrübelerin birikimi olarak yapmakta fayda var. Tepkiyle yapılan düzenlemeler bazen iş hayatında içinden çıkılmaz sorunlara da sebep oluyor. Hem iş emniyeti, iş sağlığı tedbirlerini alacağız; hem de küresel rekabette geride kalmayacağız. Bunu başarmak için daha fazla eğitim, daha fazla tedbir, daha fazla farkındalık... Kuralları koymak meseleyi çözmüyor. Önemli olan koyduğunuz kuralların uygulanabilir olması” şeklinde konuştu. Yıldırım bütün tedbirlere karşın iş kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının çok yüksek olduğunu da belirtti.
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