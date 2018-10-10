Yıl sonuna kadar asgari %10 indirim

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’ tanıtım toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanı sıra iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla dün İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Albayrak, yıllık yüzde 24.5’e ulaşan enflasyonla mücadele kapsamında, firmalarla ürünlerde asgari yüzde 10 indirim uygulanması konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi. Tüm firmalara konu ile ilgili çağrı yapan Albayrak, indirim kararlarının firmaların inisiyatifinde olacağını ve “hali hazırdaki indirim kampanyalarına ek olarak yapılacağını” belirtti. İndirim kampanyasına katılacakların işyerlerinin girişine ‘mücadelenin logosunu’ asmasını isteyen Albayrak, halka da çağrı yaparak ‘bu logoların bulunduğu firmalardan alışveriş yapın’ dedi. Albayrak’ın sunumunda öne çıkan satır başları şöyle:

KÂR AMACI GÜDENLER

Türkiye ağustos ayı ile birlikte doğrudan para birimine yönelik spekülatif ataklarla karşı karşıya kalmış, ardından etkin bir mücadele içine girmiştir. Ağustos ayında başlayan ve eylülde etkisini hissettiren aksiyon ve adımlarımızla piyasaların adımları gerçekleştirmiştir. Bugün açıklayacağımız programla yatırımcı güvenini çok daha ileriye taşıyacağız. Spekülatif ataklar ağustos ve eylül ayı ile birlikte püskürtülmüştür.

Yatırımcı güvenini çok ileriye taşıyacağız. Şimdi sıra kur dalgalanmalarında dengelenmeyi sağlamakta. Kurdaki hareket fiyat geçişkenliği oluşturdu. Eylül ayı enflasyon rakamları uzmanları da şaşırtacak şekilde yüksek geldi.



Fiyatlarda normalleşmenin sağlanacağı bir sürece giriyoruz. Spekülatif ataklarla oluşan bu tablo hiç kimsenin çıkarına değil. Bugün kar artırma amacıyla yapılacak her girişim, yakın gelecekte daha büyük zararlara neden olacaktır.

LOGOLU ÜRÜN TERCİHİ



Bütün paydaşların birlikte kazandığı bir tablo oluşturacağız. İşsizliğin artmaması için neler yapabiliriz bunları da çalıştık. Girdi maliyetlerini düşürecek, fiyatlarda oluşan hareketliliğin firmalarımızı zarara sokmayacak ve işsizliği artırmayacak bir program üzerinde çalıştık.



Tüm firmalarımızdan yüzde 10 indirim yapmalarını istedik. Bu mücadeleye katılacak tüm firmalarımız, belirlenen logo ile birlikte asgari yüzde 10 indirim uygulayacaklarını beyan etti. Burada enflasyon sepetinde bulunan ürünlerin tüm markaları var. Bu mücadeleye sahip çıkın, omuz verin.



Bu kapsamda bir internet sitesi kurduk. Vatandaşlarımız yüzde 10 indirim logosu olan işyerlerini tercih etsinler.



KDV İADELERİ HIZLANACAK



BAKAN Berat Albayrak, KDV iadelerinin ödenme sürecinin hızlandırılmasına yönelik bir çalışma yaptıklarını belirterek, 2019 yılı başından itibaren iadelerinin başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içinde yüzde 50’sinin verileceğini bildirdi.





KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ



AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantıda yaptığı konuşmada, ücretlere değindi. “Emek verenlerimizi enflasyon karşısında ezdirmedik ezdirmemeye devam edeceğiz” diyen Selçuk, işverenleri de korumaya çalıştıklarını belirtti. Selçuk, “Unutmamak gerekir ki işçi olsun, işveren olsun, kamu olsun hepimiz aynı geminin içindeyiz. Gerek asgari ücreti belirlerken, gerekse işverenlerimize teşvikler sağlarken bu geminin içinde ve beraber olduğumuzu düşünerek hareket edeceğiz” dedi. Bu dönemde iş dünyasının talepleri arasında bulunan kısa çalışma ödeneğini kısa zamanda planladıklarını ifade eden Selçuk, “Bakanlığın, Türkiye’de enflasyona karşı mücadelede vereceği en önemli katkılardan bir tanesi yapısal reformlar olacak. Çalışma hayatıyla ilişkili olarak kıdem tazminatından esnek çalışma modellerinin yaygınlaşmasına dair birçok reform paketi Yeni Ekonomi Programımızın içinde bulunmakta” dedi.

MÜSİAD: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ



MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, enflasyonun tek başına ekonomik bir olgu olmadığını, sosyal kodlara da zarar verdiğinin altını çizerek, şöyle konuştu: “Değerini yitiren sadece para mı? Hayır! Alın teri, üretim azmi, yatırım hevesi, gelecek umudu. Eriyen para değil, eriyen milli servetimiz oluyor. Bu nedenle, Enflasyonla Topyekün Mücadele programı, bizim zaviyemizde bir destek çağrısıdır. Bu topraklar ve bu millet, memleketimizdir. Bizler, iş insanları olarak memleketimize varlığımızı borçluyuz. Şimdi kendi varlığımızdan fedakârlık etme vaktidir. Türkiye’nin büyük sermaye güçlerinden biri olan MÜSİAD, üzerine düşen görevi yapmaya hazırdır. Ekonomi yönetimimizin enflasyonla topyekûn mücadele kararlılığını sonuna kadar desteklediğimizi, verimli üreterek, israfı önleyerek ekonomideki kısa süreli dalgalanmalara karşı sürdürülebilir, etkili bir mücadele için bugünkü ekonomik şartları dikkate alarak, 2018 yılı sonuna kadar devamında üyelerimizle elimizden gelen çabayı göstereceğimizi ifade etmek istiyorum.”

BANKALAR BUGÜNDEN İTİBAREN FAİZ İNDİRECEK



BAKAN Albayrak, konuşmasında bankaların 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere yüksek faizle kullandırdığı kredilerde

yüzde 10 indirim yapacağını da açıkladı. Türkiye Bankalar Birliği’nden (TBB) konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar belirtildi: “Bankalarımız 1 Ağustos’tan sonra kullandırdığı faiz oranlarında 10 Ekim’den itibaren vade sonu beklemeden yüzde 10 indirim yapacaklardır. Belirtilen dönem için bir faiz iadesi söz konusu değildir.”







BU MÜCADELEYE TAM DESTEK



TÜRKİYE Bankalar Birliği Başkanı (TBB) Hüseyin Aydın, bankacılık sektörü olarak ekonomik faaliyetlerin desteklenmesine odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, üretim, yatırım ve ticaret olursa Türkiye’nin kazanacağını bildiklerini ifade etti. Aydın, şunları kaydetti: “Ülkemiz kazanırsa, hepimiz kazanırız. Bu çerçevede biz, bankalar olarak ekonominin finansmanı için kaynak bulmaya ve kredi sağlamaya devam edeceğiz. Kıt olan kaynakların ekonomik olan birimler arasında en verimli şekilde dağılımı ana işimizdir. Bankacılık sektörü olarak en önemli konularımız arasında yer alan enflasyonla mücadeleye destek vermeye devam edeceğiz.”



DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞE ZAM YOK



BAKAN Albayrak, enflasyonla mücadele kapsamında elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını da belirterek, “Öncelikli olarak yine küresel olarak çok büyük bir değişim süreci olmadığı sürece elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapmayacağız” dedi.







ZİNCİR MARKETLERDE 50 ÜRÜNE İNDİRİM



ENFLASYONLA Topyekûn Mücadele Programı’nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu alanda birçok çalışmaya imza attıklarını anlattı. Et ve Süt Kurumu’ndan Çaykur’a, Gübretaş’tan Toprak Mahsülleri Ofisi’ne kadar birçok kurumda piyasa koşullarına göre daha uygun fiyata ürün satıldığını belirten Pakdemirli, “Tüm bunlara rağmen indirimler de başlamıştır” dedi. Pakdemirli, şunları kaydetti:

Et ve Süt Kurumu

Kıymayı 29 lira, kuşbaşı eti 31 liradan satıyor. 10 kalem üründe yüzde 10 indirim yapacak.



Çaykur

2017’den beri zam yapmadı, bundan sonra da zam yapmayacak.



Gübretaş

Gübrede çok yakın bir zamanda yüzde 15 indirim yaptık. Bugünden geçerli olmak üzere yine Gübretaş ile konuştuk, sıvı ve toz gübrelerde de 35 çeşit üründe yüzde 10 indirim daha uygulayacaklar.



TARKİM

30 çeşit bitki koruma ürünlerinde yüzde 10’a varan indirim olacak.



Tarım Kredi Kooperatifleri

Yıl sonuna kadar da Bereket Sigorta AŞ, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin çiftçi ortaklarına yönelik olarak kasko, konut, işyeri, çiftlik ve diğer geleneksel tarım sigorta primlerinde bugünden itibaren ilave yüzde 10 indirime gidildi.



İMECE Plastik Tarım Ürünleri

Sulama ürünleriyle ilgili olarak yüzde 10 indirime gidildi.



Toprak Mahsulleri Ofisi

Pirinç çeşitlerini piyasaya göre yüzde 20-40 altında satıyor.



Zincir marketler

50 kadar üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirime gitme kararı alındı.







KOSGEB BORÇLARI 1 YIL ERTELENECEK



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank işletmelerin kullanacakları TL cinsinden kredilere yüzde 14’e kadar finansman desteği sağlayacaklarını duyurdu. Varank, şöyle konuştu: “Bağlı kurumlarımızla birlikte elimizdeki tüm araçları seferber ediyoruz. Öncelikle finansman destek programını hayata geçiriyoruz. İşletmelerin TL cinsi kredilerinde yüzde 14’e kadar finansman desteği vereceğiz. İhracat yapacak olan KOBİ’lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli libor oranında yeni bir destek veriyoruz. 3 milyar liralık finansman erişim sağlanmış olacak. KOSGEB borçları 1 yıl ertelenecek. KOSGEB tarafından destek kararı alınan üç farklı programla toplamda 1 milyar liralık makine ve teçhizat yatırımına yüzde 25’e kadar ilave destek sağlayacağız. Cari açığa neden olan ürünler için yerlileştirme programı kapsamındaki ikinci çağrımızda en az 1.5 milyar liralık yeni yatırıma destek vereceğiz.”







TÜSİAD: GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRECEĞİZ



TÜRK Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik ise Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nın zorlu dönemden çıkış için en önemli hamlelerden biri olduğunu söyledi. İş dünyası olarak hep birlikte bu programın başarısı için sorumluluk almaya ve görevlerini yerine getirmeye hazır olduklarını dile getiren Bilecik, enflasyonun Türkiye ekonomisi için kalıcı olarak sorun olmaktan çıkması gerektiği vurguladı. Bilecik, etkili bir dış politikanın ekonomiyi de fazlasıyla güçlendireceğini belirterek, “Türkiye ekonomisi, tüm zorlukların üstesinden gelecek güce fazlasıyla sahiptir. Buna olan inancımız da tamdır. Türk iş dünyası olarak, bu konuda üzerine düşeni de yapmaya hazırız. Çünkü biz zorluklara antrenmanlıyız. Ayrıca bu zorlukları aşmak için yeteri kadar motivasyona sahip olduğumuz gibi, yeterli kabiliyete, enerjiye, hırsa ve beceriye sahibiz” ifadelerini kullandı.



TOBB: 81 İLDE EN GENİŞ KATILIMI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ



TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’nı desteklediklerini belirterek, “81 il ve 160 ilçedeki odalarımız ve borsalarımızla birlikte enflasyonla mücadeleyi sahipleneceğiz ve firmalarımızın en geniş katılımı için çalışacağız” dedi. Hisarcıklıoğlu, “Artan enflasyon, girdi ve finansman maliyetlerimizi yükseltmekte, firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir” dedi.





Yıldırım Demirören



KİMLER KATILDI?



İSTANBUL Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa Albayrak’ın yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Boyner Grup CEO’su Cem Boyner, TÜSİAD eski başkanı Ümit Boyner, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı.







