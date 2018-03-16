Yeşilyurt yeşil kaldı

Yeşilyurt Polat Rönesans otelinin yanında 15 bin metrekarelik arsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca takas yöntemiyle devredilmişti. Bakırköy Belediyesi imar plan değişikliğinin yasaya uygun olmadığı gerekçesiyle bölgenin yeşil alandan çıkarılıp turizm alanı yapılmasına itirazda bulundu. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, “Sevindirici bir haber. Halkın sahille buluşma hakkı korundu. Çocuk oyun alanları imara açılmamış oldu” dedi.

OTEL ALANI OLDU

Bakırköy Şevketiye Mahallesi 1080 ada 35 ve 39 parseller sahil yürüme bandı, çocuk oyun alanları ve park alanı olarak hizmet veriyordu. 39 parsel hazineye ait bir kamu alanıyken 35 parsel ise çok sayıda hissedar nedeniyle kayyuma devredilmişti. Arazinin bir kısmında gece kulüpleri bulunuyordu ve Bakırköy Belediyesi bunları kaçak oldukları gerekçesiyle yıktı. Hazine toplam 15 bin metrekare büyüklüğündeki arazi için plan değişikliği yaptı.

Bakırköy Belediyesi askıya çıkan imar plan değişikliğine itiraz etti. İtirazda yerleşim bölgesinin dokusunun bozulacağı ve kentin siluetinin olumsuz etkileneceği belirtildi. Belediye Yeşilyurt’ta yaşayanlarla birlikte parkın içinde eylem de yaptı. Bu tepkiler sonuç verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 13 Şubat tarihinde Bakırköy Belediyesi’ne plan değişikliğini iptal etti. Alan yine eskiden olduğu gibi park olarak kullanılmaya devam edilecek. Yanlıştan dönülmesini sevinçle karşıladıklarını belirten Başkan Kerimoğlu, “Halka ait bu alanda yapılan plan değişikliğine haklı itiraz da bulunduk” dedi.