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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
18.04.2018 - 11:27, Son Güncelleme:

Yeşil Yol’un yüzde 60’ı tamamlandı

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Yeşil Yol’un yüzde 60’ı tamamlandı

KARADENİZ Bölgesinde, 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi sürüyor. Turizm Mastır Planı kapsamında gerçekleştirilen yolun iyileştirme çalışmalarının yüzde 60lık bölümü tamamlandı. Birkaç yıl içerisinde tamamlanması planlanan proje ile Samsun Kuş Cennetinden başlayacak yolculuk, Artvinin Sarp Sınır Kapısında sona erecek. Projeye ilişkin konuşan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Ekrem Yüce, "Yeşil Yol, Karadenizdeki doğa harikası hazineyi görebilmenin yoludur" dedi.

DOKAP tarafından Karadeniz Turizm Mastır Planı kapsamında yapılan Yeşil Yol, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin ve Tokat illerinin yaylaları ve turizm merkezlerini üst kottan birbirine bağlayan yaklaşık 2 bin 600 kilometre uzunluğunda turizm yolu projesi olarak planlandı. 7 metre genişliğinde, gidiş-geliş tek şerit olarak planlanan yolun zemini taş parke döşeli olacak. Güzergƒhta belirlenecek noktalarda oteller, restoranlar ve kayak tesislerinden oluşan turizm merkezleri inşa edilecek. Yeşil Yol Projesi’nin yüzde 60ının tamamlandığı belirtildi.

PROJEDE SON DURUMU ANLATTI

Projenin son durumu hakkında konuşan DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, Turizm Mastır Planı kapsamında 9 ilin kültürel, tarihi, yaşam biçim değerleri, yaylaları, doğası, buzul gölleri ile bütün destinasyonlarının ele alındığını söyledi. Karadeniz Bölgesinin her geçen gün cazibesinin arttığına dikkat çeken Yüce, "Bölgenin değeri, talebi ve farkındalığı artan bir turizm potansiyeli var. Karadeniz güneş, kum ve denizin haricinde yeni bir turizm cazibesi. Nesi var? Doğası var. Bu doğayı biz tahrip etmeden kontrollü bir şekilde koruyup kullanalım ve ekonomiye kazandıralım. Bir doğa harikası ne kadar mükemmel olursa olsun, oraya ulaşımınız yoksa orası atıldır. Sizin o güzelliğinizi görselliğiniz ifade edemiyorsa oranın güzelliği sadece bir kutunun içinde hazinedir" dedi.

’SADECE BİR YOL DEĞİL’

Yeşil Yol’un sadece bir yol olmadığını ifade eden Yüce, "Bu yol Turizm Mastır planı içinde bir parça. Bu destinasyonlarda, bu doğa harikasında ve bu hazinenin içindeki inciyi gösterebilmenin, görebilmenin bir güzergƒhıdır. Bu güzergƒhta biz mümkün olduğu kadar hemen hemen yok denecek kadar az miktarda yeni bir yol açıyoruz. Açılmış olan yolların güzergƒhını iyileştiriyoruz. İlk günlerde Dağlar, ormanlar yarılacak, dereler mahvolacak diye bir algı oluştu. Böyle bir şey yok. Biz mevcut yolları iyileştiriyoruz. Yeni yol açmıyoruz. Ham yolla ilgili çalışmamız yok denecek kadar az. Bugüne kadar patika dahi olmamış ya da patikadan öteye geçememiş yolların birleştirmesini yaptık. O da çok kısa mesafelerdir" diye konuştu.

60 MİLYON LİRA ÖNGÖRÜLDÜ

Projenin Samsun Kuş Cenneti’nden başlayan ve Batum sınırına kadar giden bir güzergƒhı kapsadığını da kaydeden Yüce, şunları söyledi:

"1600 kilometrelik bir iyileştirme ve yol çalışma alanımız var. Bizim 4 yol standardımız var. Şartlar neyi uygun görüyorsa ona göre karar veriyoruz. Eğer o güzergƒh üstünde asfalt yapılması gerekiyorsa asfalt, beton yapılması uygunsa beton, küp taşsa küp taş kullanıyoruz. Biz bugüne kadar yol çalışmalarımızda 800 kilometrelik iyileştirme yaptık. Geriye 800 kilometrelik bir yolumuz kaldı. 2018 yılında 3te 1ini bitirmeyi hedefliyoruz. 3üncü yılın sonunda ana aksımızı tamamlamayı düşünüyoruz. 2018 yılında Turizm Mastır Planı çerçevesinde 60 milyon lira civarında bir rakam öngörüldü. 53.5 milyon lirasını tamamen yol iyileştirme, bakım ve onarım çalışmalarına diğer kısmını ise yine Turizm Mastır Planı çerçevesinde öngördüğümüz projelere ayırdık."

DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, Yeşil Yolun iyileştirme çalışmalarının yüzde 60ının tamamlandığını da sözlerine ekledi.

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