Yeşil Yol’un yüzde 60’ı tamamlandı

DOKAP tarafından Karadeniz Turizm Mastır Planı kapsamında yapılan Yeşil Yol, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin ve Tokat illerinin yaylaları ve turizm merkezlerini üst kottan birbirine bağlayan yaklaşık 2 bin 600 kilometre uzunluğunda turizm yolu projesi olarak planlandı. 7 metre genişliğinde, gidiş-geliş tek şerit olarak planlanan yolun zemini taş parke döşeli olacak. Güzergƒhta belirlenecek noktalarda oteller, restoranlar ve kayak tesislerinden oluşan turizm merkezleri inşa edilecek. Yeşil Yol Projesi’nin yüzde 60ının tamamlandığı belirtildi.



PROJEDE SON DURUMU ANLATTI



Projenin son durumu hakkında konuşan DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, Turizm Mastır Planı kapsamında 9 ilin kültürel, tarihi, yaşam biçim değerleri, yaylaları, doğası, buzul gölleri ile bütün destinasyonlarının ele alındığını söyledi. Karadeniz Bölgesinin her geçen gün cazibesinin arttığına dikkat çeken Yüce, "Bölgenin değeri, talebi ve farkındalığı artan bir turizm potansiyeli var. Karadeniz güneş, kum ve denizin haricinde yeni bir turizm cazibesi. Nesi var? Doğası var. Bu doğayı biz tahrip etmeden kontrollü bir şekilde koruyup kullanalım ve ekonomiye kazandıralım. Bir doğa harikası ne kadar mükemmel olursa olsun, oraya ulaşımınız yoksa orası atıldır. Sizin o güzelliğinizi görselliğiniz ifade edemiyorsa oranın güzelliği sadece bir kutunun içinde hazinedir" dedi.



’SADECE BİR YOL DEĞİL’



Yeşil Yol’un sadece bir yol olmadığını ifade eden Yüce, "Bu yol Turizm Mastır planı içinde bir parça. Bu destinasyonlarda, bu doğa harikasında ve bu hazinenin içindeki inciyi gösterebilmenin, görebilmenin bir güzergƒhıdır. Bu güzergƒhta biz mümkün olduğu kadar hemen hemen yok denecek kadar az miktarda yeni bir yol açıyoruz. Açılmış olan yolların güzergƒhını iyileştiriyoruz. İlk günlerde Dağlar, ormanlar yarılacak, dereler mahvolacak diye bir algı oluştu. Böyle bir şey yok. Biz mevcut yolları iyileştiriyoruz. Yeni yol açmıyoruz. Ham yolla ilgili çalışmamız yok denecek kadar az. Bugüne kadar patika dahi olmamış ya da patikadan öteye geçememiş yolların birleştirmesini yaptık. O da çok kısa mesafelerdir" diye konuştu.



’60 MİLYON LİRA ÖNGÖRÜLDÜ’



Projenin Samsun Kuş Cenneti’nden başlayan ve Batum sınırına kadar giden bir güzergƒhı kapsadığını da kaydeden Yüce, şunları söyledi:



"1600 kilometrelik bir iyileştirme ve yol çalışma alanımız var. Bizim 4 yol standardımız var. Şartlar neyi uygun görüyorsa ona göre karar veriyoruz. Eğer o güzergƒh üstünde asfalt yapılması gerekiyorsa asfalt, beton yapılması uygunsa beton, küp taşsa küp taş kullanıyoruz. Biz bugüne kadar yol çalışmalarımızda 800 kilometrelik iyileştirme yaptık. Geriye 800 kilometrelik bir yolumuz kaldı. 2018 yılında 3te 1ini bitirmeyi hedefliyoruz. 3üncü yılın sonunda ana aksımızı tamamlamayı düşünüyoruz. 2018 yılında Turizm Mastır Planı çerçevesinde 60 milyon lira civarında bir rakam öngörüldü. 53.5 milyon lirasını tamamen yol iyileştirme, bakım ve onarım çalışmalarına diğer kısmını ise yine Turizm Mastır Planı çerçevesinde öngördüğümüz projelere ayırdık."



DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, Yeşil Yolun iyileştirme çalışmalarının yüzde 60ının tamamlandığını da sözlerine ekledi.