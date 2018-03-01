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Yeşil Yatırım Holding hisseleri ana pazarda

Hürriyet Haber
01.03.2018 - 17:32 | Son Güncelleme:

Yeşil Holding çatısı altındaki çeşitli şirketlere yatırım yapan halka açık bir şirket olan Yeşil Yatırım Holding A.Ş Şirket payları, Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.

Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'ndan, Ana Pazar'a geçmesi için yaptığı başvuru, Borsa İstanbul tarafından değerlendirilerek 28/02/2018 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verildi. Bu çerçevede, şirket payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gördüğü son seansta oluşan kapanış fiyatı esas alınarak hesaplanacak baz fiyattan, Ana Pazar'da B Grubunda sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye başlayacak.

Yeşil Yatırım Holding’den yapılan yazılı açıklamaya göre, yüzde 50 hissesine sahip olduğu ve halka arz sürecindeki Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş de, kısa sürede hem ciro hem de marka bilinirliliği anlamında Türkiye’nin en dikkat çekici şirketi olmayı başarmış ve böylelikle yatırımcılar tarafından mercek altına alınarak değer kazandıracak yatırımlar arasındaki yerini aldı.

Yeşil Yatırım Holding YKB Engin Yeşil: 1,03'ten 35,80'e çıktı

Şirketlerinin son bir yıldaki kapanış rakamlarının 1.03’ten 35,80’e çıkarak 35 kat arttığına vurgu yapan Yeşil Yatırım Holding A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, "Önümüzdeki dönemde de bütün paydaşlarımıza kazanç ve mutluluk kazandıracak projelerde birlikte olmayı diliyoruz" şeklinde konuştu.

Etiketler: Borsa
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