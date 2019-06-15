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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.06.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Yerli yabancı turist akın etti! Resmen yer kalmadı...

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Yerli yabancı turist akın etti! Resmen yer kalmadı...

Antalya ve Muğla'da sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler, plajlara akın etti.

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da yerli ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Antalya'da, sıcaktan bunalanlar denize akın etti.

Çocuklar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki fıskiyelerde eğlendi. Plajlarda yoğunluk oluşturan yerli ve yabancı turistler, yüzmenin, kumsalda güneşlenmenin keyfini çıkardı.

Yerli yabancı turist akın etti Resmen yer kalmadı...
Bazı vatandaşlar bisiklet sürdü, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı. Bazıları da Boğaçayı'nın denizle birleştiği bölümde balık tuttu.
Yerli yabancı turist akın etti Resmen yer kalmadı...
BODRUM VE MARMARİS'TE YOĞUNLUK

Hava sıcaklığının en yüksek 33, deniz suyu sıcaklığının da 22 derece ölçüldüğü Marmaris'te turistler Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Turistler denize girip serinledi, kumsalda güneşlendi, su sporları yaparak eğlendi.

Yerli yabancı turist akın etti Resmen yer kalmadı...
Otellerdeki turistler de deniz ve havuz keyfini aynı anda yaşamanın keyfini çıkardı. Adrenalin sevenler parasaling ile uçarak ve jet-ski yaparak adrenalin dolu dakikalar yaşadı. Sahillerdeki turistik işletmelerde yoğunluk görüldü.
Yerli yabancı turist akın etti Resmen yer kalmadı...

Bodrum ilçesinde de yerli ve yabancı turistler denize girmenin keyfini çıkardı. Yabancı turistler Paşatarlası, Gümbet, Bitez, Kumbahçe sahillerini tercih etti. Sahilde güneşin tadını çıkaran turistler su sporları yaparak da adrenalin keyfi yaşadı.
Yerli yabancı turist akın etti Resmen yer kalmadı...

Yerli ve yabancı tatilciler Cumhuriyet Caddesi'ndeki mağazalarda alışveriş yaptı, kafelerde dinlenip serinlemeye çalıştı. 

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