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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ali GÜNDOĞAN / DHA
19.06.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Yerli yabancı turist akın etti! O bölgeyi yürüyerek geçmek zorundalar

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MARMARİS’teki kırsal turistik Orhaniye Mahallesi’ndeki deniz üzerinde yürünüyor hissi veren, dünyaca ünlü Kızkumu’na başta yabancı turistler olmak üzere tatilciler bu yıl da yoğun ilgi gösteriyor.

Marmaris ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken deniz üzerinde yürünüyor hissi veren Kızkumu’na akın başladı. İlçeye 35 kilometre mesafedeki turistik Orhaniye Mahallesi’nde bulunan efsanevi Kızkumu Plajı, hafta içi günlük 1000, hafta sonu 2 bin kişinin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor. Koyda deniz içinde bulunan ve doğal oluşumlarla meydana gelen 500 metre uzunlukta, 3,5 metre genişlikteki kumul yol, ziyaretçilere suyun üzerinde yürüyormuş hissi veriyor.

Yerli yabancı turist akın etti O bölgeyi yürüyerek geçmek zorundalar
Mayıs ayı ortasından itibaren acenteler, bölgeye çeşitli turlar düzenlemeye başladı. Cip safari ve günübirlik gezi turlarıyla gelenler, deniz üzerinde yürüyüp,o anları cep telefonlarıyla görüntüleyerek anı ölümsüzleştiriyor. Turistler, deniz üzerindeki keyifli yürüyüşün ardından çevredeki kafeteryalarda dinleniyor. 
Yerli yabancı turist akın etti O bölgeyi yürüyerek geçmek zorundalar
Tatilcilerden Melek Demir, ailesiyle sürekli Kızkumu’na geldiklerini belirterek, "Deniz üstünde yürüyor hissi veriyor. Kumlu olduğu için sürekli yürümek yoruyor ama çok güzel bir duygu" dedi. Kızkumu’nda kafeterya ve apart otel işleten Cihan Gök de, "Nisan ve mayıs ayı sonuna kadar Kızkumu’na Ortadoğulu turistler akın ediyor. 
Yerli yabancı turist akın etti O bölgeyi yürüyerek geçmek zorundalar
Haziran başından itibaren Avrupa’nın her ülkesinden ve ülkemizin çeşitli şehirlerinden tatile gelenler buraya uğruyor. Kızkumu, turistlerin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Günlük 1000 ile 2 bin arasında değişen bir ziyaretçi mevcut. Sosyal medya hesaplarında ’Kızkumu’ diye yazıldığında açılmış çok sayıda sayfa ve muhteşem güzelliği paylaşan binlerce turist görebilirsiniz. Bildiğim kadarıyla dünyada deniz üzerinde yürüme hissi veren başka bir yer yok. Burayla ilgi çeşitli efsaneler var. Fakat rehberlerin anlattığı prenses ile balıkçının aşk hikayesi sonrası gelişen olaylar. Tamamen doğal bir oluşum. Korunması için gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.
Yerli yabancı turist akın etti O bölgeyi yürüyerek geçmek zorundalar
KIZKUMU EFSANESİ

Efsaneye göre Bybassos Kralı’nın kızı güzel prenses ile bir balıkçı birbirlerine aşık olurlar. Kız geceleri sahile çıkıp kandille balıkçıya işaret verir ve balıkçı da karşı kıyıdan sandalıyla gelerek buluşurlar. Kral bunu zaman içerisinde öğrenerek bir gece kızını takip ettirerek balıkçının denizden geldiğini, kızının kumsalda onu beklediğini, beklediği yeri de elindeki bir ışıkla balıkçıya haber verdiğini öğrenir. 

Yerli yabancı turist akın etti O bölgeyi yürüyerek geçmek zorundalar
Kral askerlerine kızını kumsalda yakalayıp elindeki ışığı alarak balıkçıya işaret vermelerini ve balıkçıyı yakalamalarını emreder. Denilen yapılır. Balıkçı karşı kıyıdan ışığı gördüğü anda atlar kayığına, kürek çekmeye başlar. Kız askerlerin elinden kurtulup denizin ortasındaki delikanlıya doğru koşmaya başladığı anda bir mucize gerçekleşir ve kızın her adım attığı deniz anında kumsala dönüşür. 
Yerli yabancı turist akın etti O bölgeyi yürüyerek geçmek zorundalar
Arkadan koşan askerlerin üzerlerindeki ağırlık onları suya batırdığı anda bir asker ok ve yayına sarılır. Amacı delikanlıyı vurmaktır ama ok kıza saplanır. Efsaneye göre de kumların rengi kızın kanıyla kırmızıya dönüşür. Delikanlı, okla öldürülen prensesi alıp kayığıyla ortadan kaybolur ve bir daha ikisini de gören olmaz.

 

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