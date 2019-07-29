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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.07.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Yerli uçak çeker aracı Rahvan! 60 ton çekiyor

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Yerli uçak çeker aracı Rahvan! 60 ton çekiyor

Türk mühendisler tarafından tasarlanan, her türlü iklim şartında görev yapabilen yerli ve milli uçak çeker aracı Rahvan, terörle mücadelenin en etkin unsurlarından biri.

F-16, F-4, CASA, Couger... Uçak veya helikopter, büyük ya da küçük demeden tümünü çekiyor. Rahvan, terörle mücadelenin arka planındaki saklı unsurlarından.

HER TÜRLÜ İKLİM ŞARTINDA GÖREV YAPABİLİYOR

TRT Haber'in haberine göre, uçak çeker aracı Rahvan, Kayseri'deki 2'nci Hava Bakım Fabrikası'nda, tamamı Türk mühendisler tarafından tasarlanıp, Türk işçileri tarafından üretiliyor. Yoğun olarak, terörle mücadele harekatına katılan jetlerin üs içerisinde güvenle hareket ettirilmeleri için kullanılıyor.

Uçakları bakım hangarlarına veya üsteki gerekli noktalara çekiyor. Böylece uçaklar yeni görevlere hazır hale getiriliyor. 17 bin dolara mal olan Rahvan, 4 çarpı 4 çekiş sistemi, 6 yolcu kapasitesi ve yüklü kamera sistemleri ile çekiş görevini başarıyla yerine getiriyor.

Yabancı muadillerine göre de pek çok üstünlük barındırıyor. 

O üstünlüklerden biri yağmurlu ve karlı havalar dahil her türlü iklim şartında görev yapabilmesi. Bir diğer üstünlüğü ise, tasarımı ve güçlü motoru sayesinde 60 ton çekme kapasitesine sahip. Yabancı muadillerinki ise en fazla 45 ton.

AMAÇ YABANCI BAĞIMLILIĞINI SONA ERDİRMEK

2012 yılından bu yana 90 Rahvan üretildi. Hedef 2022 yılına kadar 47 adet daha üretim.

Rahvan uçak çeker aracının yerli olarak üretilmesi, teknolojik ve ekonomik kazanımların yanı sıra, ihtiyaç duyulan zamanlarda yabancı bağımlılığını da sona erdiriyor.

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