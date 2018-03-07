Yerli sosyal robot Nely

ROBOTLAR artık hayatımızın her alanında. Üretim hatlarında restoranlarda, hastanelerde, evlerde... Bu örnekler arasında bir de sosyal robotlar var. Kullanıcıların sorularını yanıtlayan, yol gösteren ve rehberlik yapan sosyal robotlar Türk girişimcilerinin de radarında. Mühendis Faik Berk Güler tarafından yaklaşık 2 yıl önce kurulan Human Age Teknoloji, ilk sosyal robot modelini tamamladı. Robotun adı ‘Nely’. Sahip olduğu teknolojilerle yabancı rakiplerinden eksiği olmayan, tam tersine fazlası olan Nely, yüz tanıma, ses tanıma, duygu analizi sistemlerine sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

KİŞİ TANIMA ÖZELLİĞİ

Nely’yi doğru yerde, doğru kişiyle ve doğru iletişimi sağlamaya yönelik geliştirdiğini ifade eden Güler, iki farklı model üzerine odaklandıklarını anlattı. Güler, “Nely’yi masaüstü ve mobil hareketli iki model olarak tasarlandı. İlk olarak masa üstü modelinin üretimi tamamlandı. Kullanım yerlerinde insanlarla olan bağı güçlendikten sonra mobil hareketli modeli de piyasaya sunulacak. Masaüstü modelinde kafa ve boyun hareketli olup, göğüs bölgesindeki dokunmatik ekranından kullanıcı ile iletişimi sağlanabiliyor. İletişim dokunmatik olarak sağlanabildiği gibi sesli olarak da sağlanabiliyor. Aynı zamanda yüz tanıma, ses tanıma, duygu analizi sistemlerine sahip. Bu sistemlerin çıktıları doğrultusunda karar alabiliyor. İnsanlarla kurulacak bağ için önemli bir nokta ise duyguları ve davranış biçimi. Nely, cinsiyet ve yaşa göre farklı tepkiler verebiliyor. Kendine ait duyguları ve durumlara yaklaşım biçimi var. Bu sayede farklı markaların kurumsal kimliklerine uygun yaklaşım biçimleri geliştirebiliyoruz ve Nely standart olmaktan çıkıp bir terzi işi gibi en uygun halini alıyor” dedi.

MARKALARA GÖRE ŞEKİLLENİYOR

Nely’nin insanlara yardımcı olmak için geliştirildiğini söyleyen Güler, sözlerine şu şekilde devam etti: “Kullanıcılara yardımcı olurken, bağlı bulunduğu markaya ise geleneksel verilerin dışında destek sağlayabiliyor. Marka tarafından değerlendirecek olursak, ürünün pazarlamasında kullanıcısının duyguları ve tepkileri anlık olarak analiz edebilmek, markaya geleneksel verilerin dışında bir veri tipi sunuyor. Aynı zamanda marka, kullanıcılarını tanıyabilir ve onları Nely üzerinden doğru anlayabilir. Çünkü Nely, kullanıcının marka ile paylaştığı sesleri, bilgileri analiz edebiliyor. Kişi tanıma, dinleme, duygu analizi teknolojileri ile markaya göre özelleştirebilme imkanı sunan dünyadaki tek robot Nely. Şirket vizyonunda da uzun vadeli iletişim bulunması nedeniyle Nely’nin hem markaya hem de kullanıcılara yardımcı olarak sürdürülebilir halde kalması çok önemli. Nely’nin içerisindeki temel dil Türkçe. Marka isteğine göre farklı diller eklenebiliyor. Robot üretebilmenin gücünü en üst seviyede kullanabiliyoruz. Rakiplerin aksine Nely’nin tüm özelliklerini markaya göre şekillendirebiliriz. Ayrıca istenirse markaya özel başka bir robot da üretebiliriz. Çünkü biz robot üretebiliyoruz.”

Nely’nin tüm süreçlerinin Aralık 2017’de tamamlandığını ifade eden Güler, “Satış-pazarlama çalışmaları başladı. Türkiye’nin önemli markalarıyla görüşmeler sürüyor. Nely, uzun vadeli bir planın içerisinde yer alabilecek bir robot. Bu nedenle görüştüğümüz markalarla bu doğrultuda ilerliyoruz. Onların pazarlama faaliyetlerinin uzun vadeli olarak içerisinde yer almak istiyoruz. Çünkü Nely, en çok uzun vadede katkı verebilecek. Bunun yanında dünyada gelişen “robotik pazarlama” kavramının en önemli oyuncusu Nely ve Nely’den sonra gelecek robotlar olacak. Biz aynı zamanda markaya, robotik bir altyapı kurmuş oluyoruz” diye konuştu.

BANKA ŞUBELERİNDE VE OTELLERDE YER ALACAK

İKİNCİ modeli de yılın ikinci yarısında tamamlayacağını ifade eden Güler, planlarını şöyle anlattı: “Nely’nin arkasından farklı alanlar için de robotlar gelecek. Nely’nin havalimanı, banka şubesi, fuar, hastane, okul, otel gibi alanlar için de modelleri kullanıma geçecek. Bir diğer sektör ise eğitim olacak. Şu an ilkokuldan üniversite bitimine kadar farklı robotik eğitimler veriliyor ancak bunlar reel sektörde karşılık bulmayan kodlama kitleriyle veriliyor. Bu noktada hem okul çağındaki gençlerin vizyonunu artırmak hem de okulları bittikten sonra onlara katkı sağlayacak bilgileri edinebilecekleri bir robot üreteceğiz. Biz robotların insanların ihtiyaçlarını karşılayarak ve onlara yardımcı olarak yaygınlaşmasını istiyoruz. Bizim için üzerine çalışılmaya değecek en önemli konu insan. İnsan merkezli çalışmalarımız sürecektir.”

HAFTANIN YATIRIMI

E-VEND’E 6.2 MİLYON TL DEĞERLEME İLE YATIRIM

OTOMAT yönetim ve ödeme sistemleri üzerine odaklanan E-Vend, otomat sektörünün lider firmalarından Macgal Otomat’tan 6.2 milyon TL değerleme ile yatırım aldı. Fatih Saral, Ebru Arslan ve Yılmaz Sattı olmak üzere 3 ortak ile kurulan girişim, otomatların yaygınlaşmasının en büyük engeli olarak bilinen para üstü ve bozuk para sorununa da yenilikçi bir çözüm getirmek istiyor. E-Vend Mobil uygulaması ile bluetooth ile otomata bağlanarak mobil ödeme ile ürünleri otomattan güvenli şekilde alınabiliyor. Ayrıca ödeme sistemi olarak fiziksel olarak temassız işlem, kartlı işlem ve mobil ödeme ile birlikte 3 farklı alternatif sunuluyor.

GİRİŞİMCİ ETKİNLİĞİ

İNOVASYON KÜLTÜRÜ İÇİN PROJELER TOPLANIYOR

YILDIZ Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü ve Yıldız Teknopark, bu yıl Yıldızlı Projeler Yarışması’nın 10’uncusunu düzenliyor. Yarışmada öğrenciler, startup’lar ve akademisyenler ana başlıklı 3 kategoride bulunuyor. Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon kültürünün oluşması için çalışmak, sanayinin güncel sorunlarına çözüm üretecek projelerin geliştirilmesini teşvik etmek ve üniversite öğrencilerinin projelerini geliştirmelerine destek olmak projede amaçlanıyor. Yildizliprojeler.com adresinden 11 Mart 2018 tarihine kadar proje başvuruları alınmaya devam ediyor.