Yerli pil için 4.5 milyar $

'TÜRKİYE’nin otomobili’ni yapacak 5 babayiğit arasında yer alan Zorlu Holding, Çinli GSR Capital ile pil teknolojisi konusunda Türkiye’yi küresel pazarlarda öne çıkaracak, stratejik bir ön anlaşmaya imza attı. GSR Capital ile yapılan iki farklı ortaklık çerçevesinde, 2023 yılına kadar toplam 4.5 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül “Yapılan bu ortaklık anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlarla uzun vadede Türkiye ekonomisine 6 milyar dolar tutarında yüksek katma değerli ihracat geliri ve 4 bin kişiye de istihdam sağlanacak. Yatırımı 2018’de başlayacak ve 2023’te tamamlanarak devreye alınacak, 25 bin megawatt (MW) kapasiteli batarya fabrikasıyla ise 500 bin adet elektrikli araca batarya sağlayacağız” dedi.

İLK ORTAKLIK META NİKEL’DE

Ömer Yüngül ve GSR Capital Eş-başkanı Jianghua Su, dün bir basın toplantısı düzenledi. Yüngül’ün verdiği bilgiye göre GSR Capital öncelikle Zorlu Holding’in Meta Nikel Madencilik şirketine yüzde 50 ortak olacak. Avrupa ve Türkiye’nin ilk nikel-kobalt işletme tesisi Meta Nikel de yapılan yüzde 50 ortaklıkla birlikte 10 bin ton olan kapasite yapılacak yatırımlarla 4 kat arttırarak 40 bin tona çıkarılacak. Şu anda Gördes’te konsantre nikel üreten Meta Nikel’e bir de yapılacak sülfat yatırımı ile pillerde kullanılan nikel sülfat ve kobalt sülfat üretimi yapılacak. Ayrıca Gördes’te ithal edilen, nikel üretim proseslerinde kullanılan sülfürik asidi de üretmek için yeni bir tesis yatırımı olacak. Ayrıca Eskişehir’deki Zorlu’nun sahasında, 20 bin tonluk nikel sülfat ve kobalt sülfat tesisi kurulacak. Böylece Meta Nikel şirketinin kapasitesi 4 katına çıkarken, üretilen nikelin katma değeri artacak. Bu iki yatırımın değeri 2 milyar dolar olacak.

MEGA BATARYA FABRİKASI

İkinci ve Ömer Yüngül’ün Türkiye’yi ve Zorlu’yu global şirketler ligine taşıyacak şekilde nitelendirdiği yatırım ise pil teknolojilerinde. GSR Capital, Vestel ile elektrikli otomobiller ve enerji depolama pillerine yönelik 25 bin megavatlık potansiyel kapasiteye sahip olması hedeflenen bir mega batarya fabrikasını yüzde 50 ortaklıkla kuracak.

Yüngül, ayrıntılara geçmeden önce uzun süredir nasıl yüksek katma değerli ürünler üretebiliriz diye çalıştıklarını belirterek “Dünya pazarına ürün sunabilmeniz için dünya ölçeğinde üretim yapmanız gerekiyor. Bu ön anlaşma çok doğurgan bir sektörün ilk adımı. Hem enerji depolama hem akıllı şehir ve evler, otonom araçlar dahil ardından hiç aklımıza gelmeyen bir sürü yavruları olacak. Bazı ürünler bir çağın başlangıcı olur. Akıllı telefon internet gibi. Bugünkü anlaşma da yeni çağın ilk adımı olacak. Sanayide dönüşüm sağlayan bir anlaşma ile 4.5 milyar dolarlık yatırımı 2018’den itibaren yapmaya başlıyoruz” dedi.

500 BİN ARAÇ 2030’DA KATLANIR

YÜNGÜL, soruları yanıtlarken özellikle Türkiye’deki yerli elektrikli otomobile odaklanmadıklarını ancak onun da ihtiyacını karşılayabileceklerini belirterek “Batıda henüz bizimki gibi bir fabrika kurulmadı. Biz de ilkler arasında olacağız. Dünyada elektrikli otomobiller çok hızlı gelişiyor ama sadece otomobili de hedeflemiyoruz” dedi. Jianghua Su da, Türkiye’de böyle bir merkezin oluşmasının hem komşu ülkeler hem de Avrupa’ya giriş için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

ELEKTRİKLİ OTOLAR TEK HEDEF DEĞİL

ÖMER Yüngül kurulması planlanan batarya üretim tesisi ile ilgili olarak ise, bu yatırımın uzun soluklu bir yolculuğun ilk aşamasını oluşturduğunu kaydederek, şöyle konuştu: “İşe ilk önce elektrikli otomobiller ve enerji depolama için pil paketleme tesisinin kuruluşu ile başlayacağız. Bu tesis Manisa’da kurulacak. Ayrıca 25 bin megavatlık pil yatırımı için, ortalama 300 bin metrekarelik bir alanda mega bir pil üretim tesisi kurulacak. 2.5 milyar dolarlık yatırımla 2018’de pil üretimimizin başlamasını ve 2023 yılında tamamlanarak aktif olmasını hedefliyoruz. 2500 kişi istihdam edilecek. Böylece telefonlar ile başlayan şimdi elektrikli otomobillerde ve enerjinin depolanmasında da kullanılan pil yatırımı ile Türkiye’de ekonomik büyümeye katkı sağlayacağız. Meta Nikel’de 1 milyar dolara ara mamul ihraç edecekken katma değerli bir ürün haline getirip 6 milyar dolarlık ihracat yapmış olacağız. Bu işbirliğiyle aslında otomobilin beyni olarak tanımlayabileceğimiz pili ürettiğimiz ve bu alanda oyun kurucular arasına girdiğimiz bir atılımdan bahsediyoruz.” 25 bin MW kapasiteli batarya fabrikasının 500 bin adet elektrikli araca batarya sağlayacağını vurgulayan Yüngül tek hedeflerinin elektrikli araçlar olmadığını yenilenebilir enerjinin de iyi bir pazar olduğunu söyledi.

TÜRKİYE HER ŞEYE SAHİP

GSR Capital Eş-başkanı Jianghua Su da ‘Neden Türkiye’ sorusunun yanıtını şöyle anlattı: “Öncelikle Türkiye iyi bir yatırım ortamına, kaliteli iş gücüne sahip. Geleceğe yönelik sanayiyi dönüştürmek için projeleri var, elektrikli otomobil ve yenilenebilir enerjide. İkincisi Türkiye çok başarılı bir sanayi zincirine sahip. Pil, batarya için gereken nikel kobalt madenleri bulunuyor. Üretim kapasitesi ve entegrasyon da mevcut. Elektrikli otomobilin de tüm dünyada en iyi geliştirilecek yerlerinden biri Türkiye. Diğer sebep ise Türkiye özel ve avantajlı bir konuma sahip. Ulaşım merkezi. Ayrıca Zorlu gibi de olağanüstü ortağa sahibiz.” Yeni yatırımlarıyla dünyanın birçok ülkesine yüksek katma değerli ürünler ihraç edeceklerini belirten Su, “Elektrikli otomobillerle birlikte enerjinin depolaması ile ilgili her alana yenilikçi ürünler sunmak için güç birliği yapacağız. Bu vizyonunun bir parçası olarak hayata geçireceğimiz pil üretim tesisi ile geleceğin global inovasyon ekonomisinin en güçlü oyuncularından biri olmak için hep birlikte çalışacağız” dedi.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK AR-GE MERKEZİ OLACAK

YÜNGÜL ve Jianghua Su, sadece fabrika değil bu teknolojinin gelişmesini sağlayacak Ar-Ge için de işbirliği yaptıklarını vurguladı. Hem Çin’de hem de Türkiye’de ortak Ar-Ge merkezleri kurulacak. Bu Ar-Ge merkezi de 1000 kişilik bir istihdam yaratacak. Avrupa ve yakın pazardaki en büyük pil üretim ve Ar-Ge merkezi haline gelmek en büyük hedef.

KİMLER KATILDI

GSR Capital Eş-başkanı Jianghua Su, NEVS Yönetim Kurulu Başkanı Kai Johan Jiang, CEO’su Stefan Tilk ve Hissedar Temsilcisi Chao Ma, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Olgun Zorlu, Selen Zorlu, Şule Zorlu, Emre Zorlu, Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül ve Vestel Şirketler Grubu Başkanı Turan Erdoğan toplantıya katıldı.