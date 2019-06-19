Yerli patates cinsi "Nahita" görücüye çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYerli patates cinsi "Nahita" görücüye çıktı
GeriEkonomi Yerli patates cinsi "Nahita" görücüye çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
19.06.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

Yerli patates cinsi "Nahita" görücüye çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yerli patates cinsi "Nahita" görücüye çıktı

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen patates cinsi, Adana'da 15 ülkeden gelen tohumculuk firması yetkililerine tanıtıldı.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli patates cinsi "Nahita", Adana'da yabancı tohumculuk firması yetkililerine tanıtıldı.

Adana'da bir patates tarlasında düzenlenen etkinlikte, özel bir firmanın dağıtımını yaptığı patates cinsleri görücüye çıktı. Etkinlikte, firma tarafından kullanım hakkı alınan Türkiye'nin ilk yerli patates cinslerinden "Nahita" için de özel bir stant kuruldu.

Adını Niğde'nin antik çağlardaki isminden alan "Nahita, patates üretiminde söz sahibi olan aralarında Hindistan, Polonya, Pakistan, İran ve Irak'ın da olduğu 15 ülkeden katılan tohumculuk firması uzmanlarına tanıtıldı. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitülerinde 2005'ten beri yürüttükleri ıslah çalışması neticesinde 10 yerli patates cinsini ülke tarımına kazandırdıklarını, bunlardan 6'sının da kullanım hakkını özel sektöre devrettiklerini söyledi.

"Nahita"nın bu patates cinslerinin ilki olduğunu ifade eden Pırlak, "Nahita erkenci bir patates çeşidi. Yüksek verimli ve özellikle adaptasyon yeteneği yüksek bir patates çeşidimiz. Nahita'nın şu an itibariyle Adana'da ilk hasadı yapılıyor. Aynı zamanda ilk kez uluslararası platformda farklı ülkelerden gelen patates üretiminde söz sahibi firmalara da tanıtıldı." dedi.

"Nahita"nın kullanım hakkını alan firmanın üst yöneticisi Suad Sadak da erkenci pazarlara hitap edebilmek için bu patatesi ürün çeşitleri arasına aldıklarını vurguladı. Bu ürünü başka ülkelere de pazarlamak istediklerini ifade eden Sadak, "Misafirlerimiz bu cinsi beğendi. Onlar ülkelerine götürüp deneyecekler, verimi istedikleri gibi çıkarsa tohumunu biz sağlayacağız. Dünyada tohumda çok büyük yabancı şirketler var ve bunların çok güzel, kuvvetli ürünleri var. Biz Nahita'nın da kalite özelliklerini ön plana çıkaracağız. Nahita sayesinde umuyorum ki o ürünlere karşı biz de rekabetçi duruma geleceğiz. Ben ondan eminim. Tüm gayemiz onun için." diye konuştu.

Hollanda merkezli bir tohumculuk firmasının üst yöneticisi Jan van Hoogen ise Türkiye'nin patates üretimi yapılan bir çok yerini gezdiğini, ilk kez geldiği Adana'daki verimin dikkatini çektiğini belirtti.

Tarımda iyi toprağın yanı sıra iyi bir çeşidin de olması gerektiğini ifade eden Hoogen, "Bu iki kombinasyonu da burada gördüğüm için şu anda tüm çeşitlerden çok memnunum. Nahita'yı çok beğendim." değerlendirmesinde bulundu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Nobel ödüllü ekonomistten önemli uyarı: Ortadan kaldırılmalı!
Türk-İş'in kamu işçileri için istediği zam belli oldu
Bakan Turhan yeni demiryolu projesinin ayrıntılarını açıkladı: Çalışmalar tamamlandı
Bakan Ersoy açıkladı: O bölgede taksicilere eğitim verilecek