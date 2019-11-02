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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.11.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

Yerli pamuk tohumlarını 7 ülkeye ihraç ediyorlar

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Yerli pamuk tohumlarını 7 ülkeye ihraç ediyorlar

Hatay'da, kurdukları Ar-Ge Merkezi'nde 60'ın üzerinde yerli tohum geliştiren firma, yıllık ürettiği 10 bin ton pamuk tohumunun yaklaşık yüzde 30'unu 7 ülkeye satıyor.

Hatay'da, kurdukları Ar-Ge Merkezi'nde 60'ın üzerinde yerli tohum geliştiren firma, yıllık ürettiği 10 bin ton pamuk tohumunun yaklaşık yüzde 30'unu 7 ülkeye ihraç ediyor. Pamuk, soya, buğday ve arpa gibi 60'ın üzerinde tohum çeşidi geliştiren PROGEN Tohum, 2017 yılında tarla bitkileri tohumculuğu alanında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "Ar-Ge Merkezi Belgesi" almaya hak kazandı.

Çalışmalarını yaklaşık 100 kişilik ekiple Hatay'da kurulan merkez ile Aydın, Şanlıurfa ve Konya'daki araştırma istasyonlarında sürdüren firma, 8 pamuk tohumu çeşidiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli bir pazar ağına ulaştı. PROGEN Tohum AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özbuğday, AA muhabirine, başarının temelinde ıslah çalışmalarının yanında çeşit adaptasyon çalışmaları ve ürünlerle ilgili uygun üretim tekniklerinin belirlenmesi olduğunu söyledi.

Ar-Ge yatırımlarına önem verdiklerini belirten Özbuğday, "Pamuk tohumculuğunda çok önemli bir verim artışının sağlanmasının yanı sıra çok önemli bir kalite artışı da gerçekleşti. Yüzde 40 civarında olan çırçır randımanı, bugün yüzde 46'ya yükseldi. Bu 60'ın üzerinde geliştirilen çeşidin 11'i verim ve kalite şampiyonu olarak tescil edildi." diye konuştu.

YÜZDE 25-30'U İHRAÇ EDİLİYOR

Özbuğday, geliştirdikleri pamuk tohumlarının ihracatında da önemli bir paya sahip olduklarını aktardı. Yıllık ortalama 10 bin ton pamuk tohumu ürettiklerini ifade eden Özbuğday, şöyle devam etti:

"Pamukta yıllık üretimimizin yaklaşık yüzde 25-30 kadarı ihracata gitmektedir. Bu Türkiye için son derece önemli bir girişim. Toplam Türkiye pamuk tohumu ihracatının da yüzde 70'den fazlasını bizim geliştirdiğimiz milli çeşitler oluşturuyor. Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilen çeşitlerimiz, dünyanın önde gelen şirketleriyle uluslararası pazarda rekabet edebilecek konumda ve Yunanistan, İspanya, Azerbaycan, Kırgızistan gibi Orta Asya ülkelerinde kendine yer bulabilmektedir. Aynı zamanda çeşitlerimiz yüksek değerli ihracat tutarıyla satılmaktadır."

Yerli tohumun bir hazine olduğunu belirten Özbuğday, bu konuya herkesin gerekli önemi vermesi gerektiğini kaydetti. 

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