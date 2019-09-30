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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.09.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

Yerli otomobil faaliyetleri Bilişim Vadisi'nde sürecek

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Yerli otomobil faaliyetleri Bilişim Vadisi'nde sürecek

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, faaliyetlerini 7 Ekim'den itibaren Bilişim Vadisi'nde sürdürecek.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), faaliyetlerine tüm birimleri ile 7 Ekim'den itibaren Bilişim Vadisi'nde devam edecek.

Fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek bir otomobil markası yaratma hedefiyle Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 25 Haziran 2018'de kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ büyümeyi sürdürüyor.

TOGG, bugüne kadar faaliyetlerini sürdürdüğü TOBB'un Levent'te bulunan binasına büyüyen ekibiyle veda ediyor. Grup, faaliyetlerine 7 Ekim'den itibaren tüm birimleri ile Bilişim Vadisi'nde hayata geçirilen yeni merkezde devam edecek.

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