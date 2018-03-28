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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
28.03.2018 - 09:41, Son Güncelleme:

Yerli olarak yapıldı! Genelkurmay için de test edilecek

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Yerli olarak yapıldı! Genelkurmay için de test edilecek

Kritik kurumların kozmik verilerini yerli yazılım ‘MİLAT’ koruyacak. Argela’nın geliştirdiği MİLAT, verileri bir noktadan bir noktaya kriptolayıp götürecek. Olağanüstü durumlarda bazı servislerin kesilmemesi sağlanacak.

Kamunun verilerinin güvenli bir şekilde depolanması ve kurumlar içi paylaşımı için Kamunet sisteminin altyapısı güçlendiriliyor. Bu kapsamda Kamunet’te Argela’nın geliştirdiği yerli bir ürün olan ‘MİLAT’ yazılımının kullanımı için çalışmalara başlandı.

MİLAT’la veriler kriptolanırken, bir bütünü ihtiyaca göre dilimlenmesi yöntemiyle olağanüstü durumlarda bazı servislerin hiç kesintiye uğramadan hizmet vermesi de sağlanacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın kamunun güvenli bir sistem üzerinden haberleşmesi ve veri paylaşımında bulunabilmesi için geliştirdiği Kamunet uygulamasında teknik altyapı güçlendiriliyor.

HAZİRANDA 147 KURUMDA

Akşam'ın haberine göre terör örgütlerinin bilgi edinememesi ve bunların mensuplarının da erişiminin engellenmesi için uygulamaya alınan Kamunet projesine bugüne kadar belirlenen 147 kamu kurumundan 107’si başarıyla geçti. Hazirana kadar diğer kalan 40 kurumun da programa dahil olması için gerekli teknik ve altyapı çalışmaları sürerken, bunun için kurumlar gerekli kriterleri yerine getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kamunet’e bir kurumun geçebilmesi için ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni sağlaması, düzenli zafiyet taramaları yapması, sistemdeki sunucu cihazlarla kullanıcı istemci ağlarını birbirinden ayırması, DDOS saldırılara karşı koruma sağlaması, network kontrol sistemi kurması ve bir siber güvenlik katmanının olması gerekiyor.

GENELKURMAY İÇİN DE TESTLER BAŞLATILDI

Edinilen bilgiye göre, Genelkurmay Başkanlığı’nın da sisteme entegre olduğu, güvenlik testlerini başlattığı öğrenildi. Genelkurmay içerisindeki veri ve bilgi paylaşımını entegre muhabere sistemi TAFİCS üzerinden yapan kurum, kendi dışında bir kuruluşa bilgi aktarırken Kamunet’i kullanacak. Öte yandan MİLAT bir diğer özelliğiyle de hizmet sunacak. Bu özellikle bir bütünün ihtiyaca göre dilimlenmesi yöntemiyle olağanüstü durumlarda bazı servislerin hiç kesintiye uğramadan hizmet vermesi de sağlanacak.

KAMUNET'E UYARLANIYOR

Türk Telekom’un iştiraki Argela’nın Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın destekleriyle hazırladığı MİLAT, Kamunet’e entegre edilecek. Yazılım, verilerin kriptolanarak geçişini sağlarken, yetkili olmayan hiç kimse ya da sistem tarafından görülmemesini sağlıyor. 2 ay önce çalışmalar başlarken, yıl ortasında Kamunet’e uyarlanması bekleniyor.

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