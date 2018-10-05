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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.10.2018 - 08:18, Son Güncelleme:

Yerli kamikaze drone 'Kargu' için sıraya girdiler

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Yerli kamikaze drone 'Kargu' için sıraya girdiler

Yerli imkanlarla üretilen ve ilk olarak Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda denenen 'kamikaze drone' Kargu'ya, yurt dışında talep var.

Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) tarafından üretilen Türkiye'nin yerli kamikaze insansız hava aracı Kargu'ya, yurt dışından da yoğun ilgi olduğu belirtildi.

Yeni Şafak gazetesinden Kıymet Sezer'in haberine göre, halen dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu kamikaze drone 'Kargu'ya, başta Güney Kore olmak üzere çok sayıda ülkeden yoğun talep var.

Dost ve kardeş coğrafyaların da Türk kamikaze drone teknolojisiyle yakından ilgilendiğinin ifade edildiği haberde, 'Kargu'nun teknolojik olarak İsrail üretimi mini hava araçlarının önüne geçtiği belirtildi.

Yerli kamikaze drone Kargu için sıraya girdiler


İLK GÖREV AFRİN’DEYDİ

Terörle mücadelede Özel Kuvvetler’in imkan ve kabiliyetini artıracak kamikaze drone Kargu, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı’nın Burseya Dağı cephesinde denenmişti. Harekât sürdüğü sırada Özel Kuvvetler’in kullandığı Kargu, yaklaşık 5 teröristi tam isabetle vurdu. Suikastçı olarak da bilinen Alpagu ve Kargu’nun hedefinde şimdi Kandil’deki terörist elebaşıları var. Suikastçı drone’lar Alpagu ve Kargu, bir dakikadan daha kısa sürede hazırlanıp fırlatılıyor ve 80 km’nin üzerindeki süratle hedefe saniyeler içinde ulaşıyor. Halen üzerinde anti-personel mühimmatı taşıyan kamikaze İHA’lar, hedefe 120 ila 140 km hızla dalış yapıyor. Gece de görev yapabilen, süratle gelip hedefe çarpmadan kendisini patlatan kamikazelerin etki alanı ise 20 metrekare. Türkiye, kamikaze drone imalatı yapan dünyada 3. ülke konumunda.

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