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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Burak Coşan
12.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yerli denizci, teknelerin yüzde 75’ini ihraç ediyor

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Yerli denizci, teknelerin yüzde 75’ini ihraç ediyor

Yüzde 100 Türk sermayesi ve işçiliği ile üretilen ve Türkiye’de Karina Marine Group’un temsil ettiği Numarine, yeni modelleri arasında yer alan 26 XP’yi ilk kez İstanbul Boğazı’na indirdi.

Bir grup gazetecinin davet edildiği organizasyonda Numarine Satış ve Pazarlama Müdürü Ali Tanır, şirket hakkında bilgiler verdi. İlk defa tekne sektöründe Turquality marka programına seçilen Türk şirketi olduklarını hatırlatan Tanır, “İlk yıllarımızda üretilen iki modelden ürün gamımızı 11 modele çıkardık. Brezilya’dan Amerika’ya, Hong Kong’dan Sydney’e dünyanın her denizinde yüzen yaklaşık 155 adet yatımız ile Türk tekneciliğinin en önemli yüzlerinden biri olduk. Ortalama tekne boyunda 27 metreye ulaştık. Numarine, 2002’den beri üretim yapıyor ve üretilen teknelerin yüzde 75’i yurtdışına ihraç ediliyor. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 35 bin metrekarelik tesisimiz var. Yılda 62 feet’den 105 feet’e kadar 50 gemi inşa kapasitesine sahibiz” diye konuştu.

KALİTE AYNI FİYAT FARKLI

Yabancıların neden Türk teknesini tercih ettiğini sorduğumuz Ali Tanır, sorumuza şöyle cevap verdi: “Bir teknenin üretiminin başlamışından teslim edilinceye kadar olan süreyi ‘adam/saat’ hesabına göre yaparız. Örneğin; 26 XP modelimiz 50 bin ‘adam/saat’te tamamlandı. Avrupa’daki rakiplerimizin 1 adam/saati 35 Euro iken, biz de 12 Euro seviyelerinde. Bu tip teknelerde de böyle bir fark rakiplerinizden direk pozitif olarak ayrılmanıza neden oluyor. Aynı kalitede tekneleri hatta daha iyi ustalıkla yaptığımız için büyük avantaj sağlıyoruz. Örnek vermek gerekirse 26 XP modelimizin ortalama fiyatı 3.7 milyon Euro seviyelerindeyse, aynı özelliklerde, aynı kalitede Avrupa’da üretilen bir teknenin fiyatı 5 milyon Euro’ya kadar çıkabiliyor.” 

SESSİZ ÇALIŞIYOR

NUMARİNE 26 XP hakkında da bilgi veren Ali Tanır, “Numarine, 26 XP modelinin uzak yol yapabilmesi tekne bütününe bakıldığında önemli özelliklerden bir tanesi. Explorer aynı zamanda içinde yaşanacak bir tekne. Mimar ve tasarımcılarımız çağdaş ve estetik görünümlü bir tekne sundular. Teknenin en çarpıcı özelliklerinden biri ise sessiz olması. 9 knot seyir süratinde çift makine, tek jeneratör çalışırken salonda ve odalarda ulaşılan maksimum ses seviyesi 52 desibel” diye konuştu.

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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